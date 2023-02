Ramírez sobre el objetivo del Sporting: "No me paro a pensar en sumas y restas viendo tablas"

El Sporting ya piensa en el partido ante el Andorra. Rivera no entra en la convocatoria, a la que vuelven Jony y Guille Rosas. También están Carrillo y Otero. Miguel Ángel Ramírez se lleva a 24 hombres. El técnico ha dado la rueda de prensa previa al partido este viernes en Mareo.

Rivera no entra en la convocatoria y Otero y Jordan sí

“Rivera es su primera semana. Viene de estar parado. Esperamos una semana más de adaptación. Jordan en principio está bien, tiene que bajar la inflamación. Otero entendemos que puede llegar sin problema”.

¿En qué punto se encuentra el equipo?



“El otro día ya vimos la mayor parte del partido en una versión que me gusta mucho. Que domina, que está en campo contrario, que tiene ocasiones… Cada partido será diferente. El otro día empezamos a ver esa versión que queremos”.

Sobre el Andorra

“El Andorra tiene sus debilidades y sus fortalezas como tienen todos. Tiene un modelo de juego muy claro que yo respeto y me gusta. Ha merecido más de lo que han obtenido en los últimos partidos, pero la Segunda División es muy complicada y ganar es difícil. Por estructura, propuesta y lo que generan creo que han merecido más pero el juego les ha castigado en cierta medida. Es una cuestión de dinámicas".

Sobre Jordan Carrillo

“No considero que sea anárquico. Está entendiendo muy bien la estructura y los espacios y tiene un talento individual innegable. Ese tipo de jugadores rompe la dinámica. Genera algo diferente y más en esta liga”.

Objetivo de la charla que mantuvo el otro día con los pesos pesados

“Les reuní para organizar el viaje de vuelta de Andorra. Compartimos la opinión del viaje y del entrenamiento. Y luego fuimos a revisar el campo cinco por ver si podemos entrenar ahí, que no lo hemos visto desde hace tiempo. La próxima semana puede que alguna sesión tengamos ahí".

¿Cómo está viendo la evolución de la clasificación y el objetivo del equipo?

"No me paro a pensar en sumas y restas viendo tablas. Me ocupa cero de mi trabajo. Se basa en preparar el siguiente partido y preparar el equipo para rendir mejor. El resultado me dirá lo que tengo que mejorar y la clasificación donde merezco estar. No me detengo en sumas, restas o donde estamos".

Objetivos del Sporting en la situación en la que está

“Son más Micro que macro. Son en lo inmediato. El objetivo es ganar el fin de semana. La clasificación será lo que merezcas en toda la temporada. Queremos sacar el máximo de puntos posibles”.

¿Está observando a Villalba y Gaspar?

“Los conozco. Hemos hablado de ellos pero no nos hemos detenido a tomar ninguna decisión”.

¿Prefieres rivales del tipo de juego del Andorra? ¿Cómo se le puede hacer daño?

“No prefiero un tipo y otro. Yo lo afronto más como un modelo espejo. Estos tipos de comportamientos parecidos cómo puedo dificultarlo. Intento ver qué haría yo”.

¿Quién cree que va a tener la posesión?

“No sé decirte. Sé que va a ser algo bonito en el sentido de disputado, de que los dos buscamos lo mismo. Se podrá ver cuál de los dos conquista ese control sabiendo que para mí lo más importante es tener más ocasiones que el Andorra. Yo lo que quiero es tener más ocasiones me da igual teniendo menos posesión. Si en un pase puedo llegar al área mejor que en cien”.

Balance primer mes en el Sporting

“Estoy muy feliz. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo, de un grupo de jugadores que me ha acogido con respeto. No hay nadie que entrene mal. Es un club con buenas personas que me están ayudando en todo. El club también sabe que está ayudando alguien que quiere ayudar más allá de ganar el fin de semana. El club tiene mucho margen de crecimiento. Hay muchas cosas con mucho margen de mejora en los procesos diarios y eso para mí es súper importante. Poder ser parte de esa estructura”.

Sobre la charla en el vestuario que se publicó en redes sociales

“Esas cosas no suelen salir, pero estamos viviendo un momento en el que cada vez hay menos secretos. Hay mucha parte del fútbol que la gente no ve. Yo digo lo que siento sin ser preso de mis emociones. Siendo consciente de lo que quiero decir. Que a veces es difícil. Lo que dije es lo que siento. Me sentí jodido por no haber ganado pero me siento muy orgulloso de lo que vi. De un público que estaba queriendo ganar y que luego aplaudía dando las gracias a los jugadores. Me sentía orgulloso igual que el público aplaudió a los jugadores”.