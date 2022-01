Onopko en #DCA: "Sería feliz si me llaman para volver al Real Oviedo"

Justo cuando se cumplen 25 años de su llegada a la capital del Principado de Asturias, Víktor Onopko regresa para visitar una ciudad que aún recuerda sus grandes actuaciones con la azul y blanca, la cual vistió en 222 ocasiones. El segundo jugador extranjero con más partidos en la historia del club, solo por detrás de Jerkan.

El ruso atiende la llamada de Deportes COPE Asturias durante sus vacaciones en Oviedo tras visitar el Tartiere de la mano de César y Rubén Reyes. Hablamos con él sobre pasado, presente y futuro.

Visita a Oviedo

"Estoy de vacaciones con la familia. Este año cumplimos 25 años de nuestra llegada a Oviedo. Estoy trabajando, entre España y Rusia. Dentro de poco empiezo a trabajar de nuevo con la Selección Rusa como ayudante de Valery Karpin. En enero y febrero me quedo aquí para ver nuestros candidatos a la Selección. Varios equipos rusos vienen a hcer la pretemporada en España y Portugal y tengo que controlarlos. En marzo nos toca jugar partidos de clasificación para Qatar".

Se mantiene en forma

"El fútbol siempre me ayuda. Estuve 11 años en CSKA y mantengo la forma. A veces tengo que entrenar con chicos y me hace mantener la forma. Hago deporte, me muevo... es la vida. Para cualquier deportista es muy importante. Si tienes posibilidad, jugar con veteranos. Es importante porque el fútbol es nuestra vida".

El Real Oviedo 2021/2022

"Me gustó el Oviedo contra el Eibar. Me gustaron a nivel defensivo. Los centrales me gustaron, también los laterales. Todo el equipo me gustó, no sólo la defensa. Los chicos pelearon desde el primer minuto hasta el último. La grada apoyó. Muy contento por el Oviedo y por la afición por ver al equipo así. Por la pandemia hay aficionados que no pueden apoyar, pero más de 7.000 aficionados es muy buen apoyo. Estoy esperando a que el Oviedo suba a Primera División".

¿Qué le hace falta al Oviedo para subir a Primera?

"El Oviedo tiene muy buena cantera. Contra el Eibar jugó el número 37 en el centro del campo. No sé nombres porque no controlo bien desde Rusia... los controlo por números. Faltan un par de fichajes con experiencia, pueden ayudar mucho a que los jóvenes crezcan con ellos. Recuerdo muy bien mis años en Oviedo. Había extranjeros mezclados con jugadores de Oviedo y Gijón. Sólo he visto un partido esta temporada, pero creo que dos o tres jugadores para la delantera hacen falta".

Oviedo, en su corazón

"Llegué hace 25 años a Oviedo. Los aficionados, la gente que vive en Oviedo me apoyó mucho. También los compañeros. Quiero agradecer a toda esa gente. Para un extranjero que viene de otro país es muy difícil adaptarse, tienes que demostrar tu calidad para ser capitán y titular con el Real Oviedo. Para mí es un orgullo y estoy agradecido a todos mis compañeros. Mantengo contacto con varios. Mi familia está contenta en Oviedo y tengo amigos también en Gijón. Nikiforov vive en Gijón, Lediakhov en Barcelona, la familia de Karpin también vive en Vigo. Nuestra época fue muy importante para nosotros. Todos jugábamos y éramos titulares en nuestros equipos".

¿Le gustaría regresar al Real Oviedo?

"Sería feliz si me llaman para trabajar en Oviedo. Para mí es muy importante volver y entrar en el Real Oviedo. No quiero que quiten a un entrenador para entrar yo. Ahora tengo trabajo y soy feliz, estoy contento. Pero de cara al futuro, sería feliz ayudando al Real Oviedo".