La odisea de Felipe Vega-Arango con Islas Salomón

Felipe Vega-Arango, seleccionador de Islas Salomón, ha desvelado en Deportes COPE Asturias la 'odisea' que vivieron en los días previos a la final de las Eliminatorias de Oceanía ante Nueva Zelanda. Perdieron 5-0 y se quedaron sin opciones de llegar al Mundial de Qatar 2022. El asturiano nos ha contado desde Qatar, sede del partido ante Nueva Zelanda, todo lo ocurrido.

De nuevo a las puertas del Mundial. ¿Qué sensación tienes?

"Agridulce. El día antes del partido hay orden de hacer pruebas de antígenos. Un jugador titular dio positivo. El día del partido, por motivos que desconocemos, nos obligaron a hacer otra prueba. Dimos todos negativo menos otro jugador titular. Nos obligaron a hacer un PCR a todo el equipo. Al hacer la PCR nos tomaron a todos como si fuésemos positivos y nos encerraron en una habitación ocho horas. No supimos hasta las 6 de la tarde si se iba a jugar el partido. Tuvimos que cancelar la charla técnica, la comida de equipo y además perdí tres titulares teniendo a varios ya lesionados de antes. Imagínate en la mente de los jugadores estar encerrados ocho horas en una habitación sin saber si van a jugar. Con una final a las 8 de la tarde. Agridulce todo, pero contentos".

Dices que no te explicas tanto control. ¿Ha habido algo raro?

"Ayer tuve una conversación con la FIFA y quieren abrir una investigación con la Federación de Oceanía porque las reglas dicen que solo tienes que hacer un test de antígenos. A nosotros nos obligaron a hacer dos en 24 horas. Y después nos obligaron a hacer un PCR dos veces a todos los que dimos negativo, que éramos casi todo el equipo. Nos tuvieron encerrados desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde cada uno en su habitación. Sin poder estar juntos, sin que los fisios pudieran hacer trabajos de recuperación... todo muy extraño. Aún así, Nueva Zelanda fue bastante superior".

¿Tienes esperanzas de que esa investigación se produzca y de que llegue a buen puerto?

"Como le dije ayer al delegado de la FIFA, el partido ya se acabó y no se va a volver a jugar. La investigación me importa bien poco porque el daño ya está hecho. No le quiero quitar méritos a Nueva Zelanda, pero imagínate tú si siendo la selección más joven, con una media de 22 años, antes de jugar tu primera final internacional te encierran en una habitación 8 horas sin saber si vas a jugar".

Hay rabia en tu relato...

"Un poco. Los jugadores tenían ganas. Era difícil porque Nueva Zelanda eran jugadores profesionales todos, pero nosotros teníamos ganas. Y con ganas y rapidez como tenemos, les podíamos dar un susto. Luego, Nueva Zelanda nos faltó al respeto. Se lo dije al entrenador al acabar. Cuando marcaron el 4-0, riéndose en el banquillo. Le dije a su entrenador que parecía mentira para ellos. Hay que aceptarlo porque la competición es así. A seguir trabajando".

Os ha sucedido de todo

"Nos pasó de todo. La preparación tampoco fue la idónea. Tuvimos problemas en Honiara, con revueltas populares. Después fuimos a Australia a hacer un stage y se dieron las lluvias torrenciales más importantes en la historia del Estado de Queensland, donde estábamos. Estuvimos seis días sin salir del hotel, sin poder entrenar. Pero como diría Del Bosque, me quedo con lo positivo y no con lo negativo. Llegamos a la final cuando nadie contaba con nosotros".

No te quedarán ganas de ver el sorteo del Mundial con todo lo que os ha pasado, ¿no?

"Lo voy a ver porque soy español y quiero que gane España. A ver si evitamos a alguno de los cocos del segundo bombo, como Alemania".

¿Seguirás de seleccionador?

"Tengo contrato un año y medio más. Hoy recibí un email del manager general de la Federación y está pensando ya en la clasificación de 2026. El próximo año hay elecciones a presidente de la Federación y puede traer a su gente. Ser entrenador, ya sabes, es un trabajo muy inestable".

¿Te conocen por la calle?

"Me conoce todo el mundo. Hay gente que no me quiere cobrar la comida y les digo que, si no me cobran, no vuelvo. Entonces me cobra. Sí, me conoce todo el mundo".

¿Qué se come en Islas Salomón?

"Arroz y pescado. Es un país pobre y hay mucho pescado. Lo comen todos los días".

¿Con qué podrías comparar haber ganado a Nueva Zelanda?

"Es difícil saber. Nunca les hemos ganado. Hubiera sido como un Segunda B eliminando al Real Madrid en la Copa del Rey".

¿Alguno de los jugadores de Islas Salomón tiene nivel para jugar en España?

"Hay un chaval que se llama Raphael Le'ai, que tiene 19 años, que mis amigos de Gijón dicen que sería titular en el Sporting. Corre los 40 metros en 4.2 segundos y ha jugado el Mundial de Fútbol Sala".

¿Volverás a España?

"Ser seleccionador de una selección nacional es muy bonito, aunque desgasta, pero yo soy español. Me gustaría volver pero necesito trabajar. Estoy en Islas Salomón por trabajo".