Menéndez Vallina: "Volveré, pero lo primero es la salud"

Fue el 10 de abril de 2020. Una nota del Real Oviedo informaba del estado de salud del presidente, Jorge MenéndezVallina. Se habló de una crisis hipertensiva. Todo el oviedismo y el mundo del fútbol se volcó con el máximo dirigente azul. Unos apoyos que le han llegado y le siguen llegando al presidente que, inmerso en la rehabilitación, no deja de pensar en su Real Oviedo. Este lunes, en Deportes COPE Asturias, ha concedido su primera entrevista.

MenéndezVallina admite que sigue “un poco apartado, pero es inevitable estar en el día a día. Sigo la actualidad del equipo como un oviedista más”. Respecto a su salud, afirma que continúa “haciendo rehabilitación. Procuramos ser bastante discretos para no preocupar a la gente. En realidad fue un ictus. No es algo de lo que me avergüence, le pasa a mucha gente. Hay que estar atento a las señales del cuerpo, a los factores de riesgo. Hay que cuidarse”.

El presidente habla sin tapujos acerca de sus dolencias y de lo que supuso. “Fue un ictushemorrágico. Tuve una hemiplejia izquierda. El brazo aún tarda. Al perder movilidad, luego tuve una tendinitis en el hombro. Gracias a todo el equipo médico del hospital, todos me ayudaron. También el equipo médico del Real Oviedo”, expresa. En total, han sido tres meses ingresado, un periodo que Vallina relata con crudeza. “Imagínate mirar a tu mano y que no responda a tus órdenes. O tardar tres meses en ponerte de pie o poder caminar. Es una experiencia dura, que te refuerza”, esgrime.

A lo largo de este tiempo, Vallina explica que ha perdido 40 kilos y advierte de las señales que manda el cuerpo. “El sobrepeso es una mochila que vas cargando. Me encontraba bien, no tenía nada... Tenía mucha actividad en mi empresa, mucho viaje, mucho estrés. El cuerpo te manda parar. Se unió también una temporada que no fue buena. También el fallecimiento de mi madre. Muy agradecido. También a Arturo Elías, que se portó como un hermano. En situaciones tan duras, necesitas ese apoyo y ese cariño. Mi mujer y mis hijos estuvieron conmigo en todo momento”, resume.

Esta experiencia es algo “que te cambia todo. De poder hacer todo por tu cuenta a tener que pensar en poner un pie tras otro para bajar una escalera. Queda mucho trabajo, mucha rehabilitación. Como pone en el túnel de vestuario del Tartiere: nunca rendirse”, admite. Ahora mismo, Vallina reconoce que camina “con cierta cojera y cierta inestabilidad. El equilibrio todavía no es el adecuado. De cómo te veías antes a ahora, te ves limitado. La parte cognitiva, estoy ahí. Imagínate tener en una reunión pensar en pasar una página. Te cansas más, pero con el tiempo y con la rehabilitación...”.

De lo que no deja de estar pendiente es del Real Oviedo. “Estoy al tanto con Paredes y Corral, Federico. El club no está solo. Arturo está muy encima”. Y tiene claro su mensaje. “Volveré. Pero lo primero es lo primero. Ojalá sea pronto. Depende de los médicos. Lo importante es seguir centrado en rehabilitarme y no dejarlo”.

El presidente se muestra muy “ilusionado” con las llegadas de Reyes y Rivas. “Tenemos que cambiar cosas y mejorar, tratar de no pasar problemas. Se pasa muy mal. Sé cómo lo han pasado los oviedistas. Me llegaba la preocupación de la gente. Hay que mejorar, hacer patrimonio de jugadores y plantilla”. Vallina admite que “hemos ido dotando de identidad a la plantilla y a la institución. Buscamos gente de la casa, con amor a los colores. Apostar por la cantera es primordial, es la parte más importante. Que no vean que hay tapones arriba que les impiden llegar. Eso hay que combinarlo con fichajes de nivel”, asegura.

El Real Oviedo sigue pendiente de LaLiga para conocer su tope salarial. “Estamos peleándonos con tema de patrocinios, lo de todos los años...”, asegura. Pero también se muestra “agradecido a la afición el apoyo que nos han dado en una temporada difícil. Muchos han pagado el abono sin poder ir al campo. Hay que reconocérselo”. Los azules ya piensan en la campaña de abonos de la próxima temporada. “Será en breve. La gente tiene ganas de fútbol. Dependemos de las autoridades”, apunta Vallina.

Para el presidente, el apoyo y el sostén del Grupo Carso ha sido fundamental durante los últimos años. “Carso está como siempre. Con Arturo nos tocó lo mejor que nos podía haber tocado. Es una persona cercana y especial. El Oviedo, gracias a Dios, tiene su apoyo. Si no, estaríamos muertos. Gracias a ellos y a las ampliaciones de capital se han ido saldando las deudas con las administraciones públicas”, explica MenéndezVallina. “El dinero que puso Carso se dedicó a sanear las finanzas del Real Oviedo. Ahora no corre peligro”, remata.

Además, en la entrevista en COPE, Vallina asegura que “Rubén Reyes es un gran profesional. Lo conocí el año pasado y me sorprendió. Sabe mucho. Es oviedista y tiene cariño al club” y también ensalza la figura de Ziganda. “Nos ha demostrado que ha peleado por el equipo. Ha sabido apostar por la cantera. Viene de una filosofía abierta a ese tipo de planteamientos”, expone.

Finalmente, respecto al patrocinio ya expirado con NMR, Vallina apunta que “ha pasado problemas económicos. No se ha cobrado todo, estamos trabajando en ello”.