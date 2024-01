Masca se gana un sitio: "Mi mentalidad siempre ha sido hacerme un hueco en el Oviedo"

El Real Oviedo se encuentra a 48 horas de su estreno en 2024. Este sábado (18:30 horas) en el Carlos Tartiere, los azules reciben al Amorebieta con el objetivo de seguir acercándose a los puestos de playoff de ascenso.

Masca recibe el premio a 'Jugador Cinco Estrellas' de diciembre

El Oviedo ha completado este jueves su penúltimo entrenamiento antes de enfrentarse al Amorebieta. Antes de la sesión, Masca ha recibido su premio a 'Jugador Cinco Estrellas' del mes de diciembre.

Jugador Cinco Estrellas por primera vez. "Me siento gratificado. No estaba jugando tanto, así que ganar este premio en el mes que he podido jugar, también gracias a mis compañeros, es bonito".

Te ha costado entrar en el equipo. ¿Tuviste dudas de seguir en Oviedo? "Los que me conocen saben que mi mentalidad siempre ha sido tener una oportunidad en el Oviedo, pero lógicamente te surgen dudas cuando no juegas. Piensas si quizás es mejor ir a otro lado. Ahora tengo la confianza de que mi lugar es aquí y puedo pelear por eso".

Refuerzos de invierno en ataque. "No es fácil en ningún puesto de la plantilla. Aquí es muy caro jugar. El fútbol es rendimiento, no vale solo con el nombre".

Remontada en la clasificación. "Vivimos un momento de dificultad estando abajo en la tabla, pero si vas a la cabeza de mis compañeros están todos metidos ya en la posición que tenemos ahora".

Parón navideño. "No creo que haya problemas con volver a engancharse. Estamos preparados para el partido".

Carrión reconoció ser 'injusto' contigo. "Escuchar eso del míster es bueno. Sientes que estás haciendo un buen trabajo. Quizá no tienes tantos minutos, pero sabes que estás trabajando bien. Las lesiones me hicieron tener mi oportunidad y creo que la he aprovechado".

Jugar en banda derecha. "No es mi posición favorita, pero el míster hace que explote mis características".

Llega el parón en tu mejor momento. "El parón llega en mi mejor momento esta temporada, pero es la segunda semana de trabajo y estamos preparados":

¿Afecta a la hora de volver a competir? "Competir es bueno, te da otro ritmo. Aún así estamos trabajando a tope estas semanas".

Muchas bajas en defensa. "Hay gente del filial con nosotros, también gente que puede jugar en varias posiciones. Estamos bien".

¿Sientes que tienes que hacerte un nombre? "Cuando tienes un nombre porque hiciste muchas cosas bien es más 'fácil' que la gente te mire y tengas tu oportunidad. Masca viene del filial y tiene que dar más".

¿Podrías jugar de defensa? "Hablé con el míster y le dije que puedo hacer de central también (risas)

Potencial ofensivo del Oviedo. "Somos un equipo que, en este momento, genera bastante. Si los de arriba están inspirados tendremos más opciones de marcar".

¿Contra el Elche fue tu mejor partido hasta ahora? "En Segunda fue mi mejor partido, sí".

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE MASCA AQUÍ