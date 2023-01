Marcelo Flores apunta a continuar en el Real Oviedo hasta final de temporada. El jugador mexicano, cedido por el Arsenal, se encontraba en la rampa de salida como consecuencia de los pocos minutos de los que está disfrutando con el conjunto azul. El club londinense había activado la búsqueda de un mejor destino para que el joven jugador sumara minutos y experiencia en otro club, pero no ha encontrado un destino acorde a sus expectativas.

Salvo giro en la situación en estas últimas horas de mercado, algo que no se espera desde las oficinas del Carlos Tartiere, Marcelo Flores finalizará su cesión hasta final de temporada en el conjunto azul, a pesar de ser un jugador secundario en la rotación en este punto de la temporada. El último partido en el que disputó minutos Marcelo Flores, en LaLiga SmartBank, fue en la derrota frente al Eibar en Ipurúa, el pasado 11 de diciembre. En Copa del Rey tuvo minutos en la segunda parte de la eliminatoria ante el Granada, el 22 de diciembre. Flores fue una apuesta del Grupo Pachuca en verano, con el propio Jesús Martínez tomando parte en las negociaciones. En los planes iniciales del Real Oviedo, en verano, se contemplaba la opción de que Marcelo se quedara cedido dos temporadas en el Carlos Tartiere si el préstamo era beneficioso para todas las partes y el jugador mostraba crecimiento en la Segunda División.

A pesar de no entrar en sus planes, Álvaro Cervera tuvo buenas palabras para el trabajo y comportamiento en el día a día de Marcelo Flores, el pasado 12 de enero. "No tengo ni idea de qué va a pasar con él. Puedo decir que entrena y se porta fenomenal, y es difícil porque tiene cierta popularidad. Es encantador en el trato y le gusta estar aquí, aunque el tema complicado es la plaza de extranjero. No sé lo que pasará con él, solo sé que es agradable trabajar con él", dijo el técnico.