Manu Vallejo: "Me duele la situación y no poder ayudar al equipo"

Manu Vallejo compareció ante los medios de comunicación después del empate del Oviedo ante el Tenerife y antes de comenzar una nueva semana preparando la visita a Butarque para medirse al Leganés.

Partido de la Ponferradina.

"Claro que lo vi. Quedan once jornadas para dar un paso adelante como equipo, como vestuario. Lo de ayer demuestra que cualquier equipo puede ganar a cualquiera en cualquier situación. Nos agarramos a eso para afrontar lo que nos viene".

Resaca del empate ante el Tenerife.

"Recuerdo un buen partido. Lo tuvimos más controlado que ellos. Tuvimos más llegadas que el Tenerife, aunque quizás no tuvimos acciones claras de gol. Nos viene faltando esa pizca de suerte que no estamos teniendo. Fue una mejora notable con partidos de atrás".

Falta de gol.

"No. Al final es una cosa difícil de explicar. Ves otros partidos y otros equipos y se dan situaciones de rechaces, de goles... que a nosotros no nos pasa. Cuando seamos capaces de meter más de un gol en otro partido veamos las cosas de otra manera".

Equipo que marca la salvación.

"Hay más equipos que tienen los mismos puntos que nosotros. Nos preocupa, claro que sí, porque el objetivo a principio de temporada no era estar en la situación que estamos ahora. Tenemos once partidos por delante y los afrontamos unidos, con la mejora que vimos en el último partido".

Tramo final de campeonato.

"A todos los equipos les cuesta ganar, no solo a nosotros. Nosotros llevamos un tramo de partidos que nos cuesta ganar, pero a todos les cuesta ganar y se ve cada fin de semana".

Calendario complicado.

"Con ganas. Son partidos complicados, pero muchas veces cuando ves ese tipo de partidos quizás sacas más puntos de los que te esperas. En el fútbol no se puede predecir nada".

Pelea por la permanencia.

"Cuando llegué pensábamos en un objetivo diferente al que tenemos ahora. Tenemos once jornadas por delante y hay que sumar todo lo posible".

Cervera dijo que Vallejo "intenta hacer demasiadas cosas".

"Lo hemos hablado, pero es mi forma de ser. Cuando vine aquí vine a ayudar y hacer lo máximo posible para ayudar al equipo. No me vale meter dos, tres, cuatro o cinco goles y que al equipo no le valga. Intento ayudar y presionar todo lo que pueda. Sí es cierto que quizá, por querer ayudar demasiado... Intento hacer lo máximo posible".

Equipo menos goleador de Segunda.

"Es un problema que está ahí. Tenemos que hacer goles. Es una cosa de todos, de la defensa hasta los delanteros. Estuve viendo al Betis y Borja Iglesias se encuentra un balón en la línea. Eso no nos pasa a nosotros. Si estamos más cerca del área, algo nos caerá. Jugando como jugamos contra el Tenerife podemos hacer más goles".

Frustrado tras el partido ante el Tenerife.

"Mi forma de ser es como es. Me duele la situación, me duele no poder ayudar al equipo. Lo que más me gustaría es ganar, más allá de meter goles. Me sentí identificado con el partido que hizo el equipo y me fui dolido por eso. Hubo una acción que por poco no llego y podía haber sido gol, también otros compañeros estuvieron cerca. Tres puntos nos dan un respiro que nos merecemos. Hay equipos que haciendo menos es capaz de ganar. Cuando llegue una victoria o dos victorias seguidas cambiarán las cosas, pero hay que hacerlo".