Luis Carrión y el vaso medio lleno: "No hay que fustigarse, hay que seguir ascendiendo"

El Real Oviedo se encuentra a las puertas de la jornada 18 en LaLiga Hypermotion. El conjunto azul se va a enfrentar este viernes (20:30 horas) el RCD Espanyol en el Carlos Tartiere, buscando reponerse de la derrota frente al CD Mirandés en Anduva.

Entrenamiento en El Requexón y rueda de prensa de Luis Carrión.

El Oviedo ha completado la sesión de este jueves en El Requexón con hasta siete bajas por lesión: Paulino, Viti, Cazorla, Romario Ibarra, Mario Hernández, Álex Millán y Rodri Tarín. Además, Dani Calvo, sancionado por acumulación de cartulinas, no estará frente al Espanyol. Hasta ocho bajas acumula el conjunto carbayón para un choque que dirigirá el andaluz Quintero González.





Antes del entrenamiento, Luis Carrión, entrenador oviedista, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Oviedo.

Se amontonan los problemas de lesiones. “Hay algún lesionado pero no lo considero problema. El once va a ser bueno y lo va a hacer bien. Me encantaría tener a todo el mundo, pero no es un problema”.

Son ocho bajas. “Sí pero el once va a ser bueno. Hay factores que hacen que haya momentos de más lesiones o menos, pero el once va a ser bueno”.

Vas a tener que buscar alternativas en bandas. “Las tengo y de nivel. Es una oportunidad para el que ha jugado menos minutos. El que salga lo va a hacer bien”.

¿Te duele más haber perdido la identidad en Anduva que el resultado? “No creo que hayamos perdido la seña de identidad. Cuando hemos jugado contra bloques bajos nos ha costado ser verticales. Tenemos que valorar ese tipo de partidos defender mejor las situaciones en contra porque se ha demostrado que nos cuesta generar superioridades en metros finales”.

Ambición minutos finales. “Hacemos las cosas bien todos y cometemos errores todos. El equipo se partió buscando tener gente en área. Eso hizo que pudiéramos también empatar. Cuando ves la repetición vamos como si fuera el último partido y hubiera que ganar sí o sí. El otro día pasó y hay que ser consecuente. Tenemos que analizar las cosas y no fustigarnos. Tenemos que seguir ascendiendo. El equipo no está mal.

El oviedismo pasa rápido del blanco al negro. “Pasa muchas veces eso. Es normal. También soy aficionado al fútbol y veo perder a mi equipo y me cabreo. Nosotros tenemos que ver las cosas de forma positiva. Estamos en una evolución y no se paró. Tenemos que seguir”

Espanyol. “Es un buen equipo. Tienen gente importante sobre todo arriba y en el centro del campo. Si estás bien puedes ganarle y estamos convencidos de que tendremos nuestras posibilidades”.

Son tres partidos en una semana y hay mucha lesión. “Primero vemos el partido del Espanyol. Pero mi primera semana aquí fue así y repetimos once los tres partidos y sacamos siete de nueve. Hay que pensar primero en el partido de mañana. Hay gente que está bien y yo estoy bastante tranquilo”.

Cazorla. “Empezó a hacer algo en campo la semana pasada. Yo quería que estuviera para esta semana. Pero no ha mejorado mucho. Trataremos de esperar para que cuando esté esté bien. Espero que no sea muy grave. Me sabe mal por él. Espero que en una, dos o tres semanas esté bien”.

Solo tienes a Moyano específico en banda. “Tenemos gente… podemos tirar un punta a banda. Abel y Sesé han jugado de extremos… Habrá bandas”.

¿Cómo gestionas la presión clasificatoria? “Quiero que el equipo disfrute del camino. Y que entrenando bien dia a día llegues al domingo de la mejor forma posible. Habrá días que ganemos o perdamos. Ojalá tengamos siempre estas rachas buenas y las mejoremos. Pero no quiero que sea una alegría excesiva ganar y vernos bien. Queremos ganar, vernos con 25 puntos y no vernos mucho más allá. Quiero que el camino sea lo que nos haga mejorar en la clasificación”.

¿Echa en falta desparpajo arriba? “Las condiciones de cada jugador son las que son y lo tenemos. Creo que el otro día no lo sacamos. El otro día tuve la sensación que parecía balonmano. Rodeando pero no pasaban cosas. Quiero que el jugador se equivoque buscando el uno contra uno. Necesitamos que a veces no seamos tan correctos y nos equivoquemos sin miedo a fallar. En esas situaciones”.

¿Qué Espanyol te esperas? En principio no esperas bloque bajo. “Por lo que he visto van arriba con todo, a presionar. Es un equipo serio y fiable. No creo que eso cambie mucho. Es muy difícil perder contra un bloque bajo. Hemos jugado tres así y hemos ganado uno y empatado otro. Entiendo que van a presionar arriba”.

Has hecho referencia al diálogo con la plantilla. “Enbajonados no estaban. No lo entendería. Yo hablo mucho con ellos. Estamos en la mejor posición desde que yo he llegado. Queremos mejorarla. De nuestras acciones influye la alegría o no alegría pero si nosotros estamos contentos y con la cabeza alta funcionaremos mejor. Hemos perdido, estamos jodidos, pero lo que quiero es llegar aquí y hablar con ellos y ver al equipo funcionar”.

Que muchas lesiones sean musculares y en la misma zona… ¿das vuelta al por qué? “Siempre se intenta buscar un culpable. Nosotros buscamos soluciones. Campo pesado, jugador propenso… No podemos hacer nada. Tenemos muy buenos profesionales y jugadores responsables. No me he parado ni un segundo. Me avisan de que un jugador está lesionado, me fastidia por él y me pongo a pensar a ver qué hago. Igual sale alguien ahora y luego decimos que lo ha hecho muy bien”.

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE LUIS CARRIÓN AQUÍ