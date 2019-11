Los dirigentes del Sporting decidirán este miércoles si asisten al Tartiere

El Sporting mantiene la duda de si acudir a representar al club al palco del Carlos Tartiere en el derbi de este domingo. Durante la tarde del martes, se han sucedido las conversaciones para valorar todos los aspectos de los dos posibles escenarios. De momento, no se ha adoptado una postura definitiva.

El club rojiblanco ya ha comunicado que no venderá entradas para el derbi, en consonancia con la postura de los colectivos de peñas. Además, el Sporting tampoco aceptará las entradas de protocolo que se intercambian los clubes en este tipo de partidos.

Ahora falta por saber si los dirigentes, encabezados por Javier Fernández, harán acto de presencia en el palco este domingo. El Real Oviedo, en una conversación entre presidentes en días anteriores, trasladó la habitual invitación al Sporting. En un principio, los mandatarios rojiblancos pensaban acompañar al equipo. Sin embargo, las diferencias mostradas con el Oviedo durante y después de la Junta de Seguridad han hecho que en Mareo se replanteen la cuestión.

Aunque todavía no se ha adoptado una decisión, hay voces en el Consejo que abogan por no ir al Tartiere para estar en consonancia con unos aficionados que no verán el derbi en el estadio. Por contra, el club valora también la necesidad de estar cerca del cuerpo técnico y los jugadores ante una cita tan relevante, más aún tras las dos últimas derrotas. La decisión se conocerá este miércoles.