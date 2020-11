Javi Fuego: "Soy un privilegiado, este año estoy disfrutando"

El centrocampista del Sporting Javi Fuego ya hace balance de la temporada. Con más de un cuarto de los encuentros disputados, el futbolista de Pola de Siero reconoce que el club rojiblanco ha mostrado “un nivel competitivo muy alto durante todas las jornadas. Hemos tenido distintos condicionantes en cada encuentro y el equipo ha sabido reaccionar bien ante todos los rivales. Es algo de lo que estar orgulloso”.

El mediocentro asegura que “la influencia de los entrenadores en los equipos es muy alta, tanto fuera como dentro del campo. David Gallego está trabajando muy bien, ha implantado unas premisas en las que creemos al ciento por ciento y estamos obteniendo resultados, algo que nos permite hacer nuestro trabajo más convencidos que nunca”. Para el futbolista rojiblanco, en la pasada temporada “quizás teníamos una presión excesiva por estar arriba desde el principio. El inicio no fue bueno y nos fue mermando. Provocó que no diésemos nuestro nivel. Este año, el inicio ha sido bueno y el entrenador nos da un mensaje de humildad. Siempre tenemos margen de mejora”.

Además, comenta el cambio de mentalidad que tuvo este verano tras una temporada donde no se encontró cómodo. “El año pasado mis expectativas personales no me ayudaron a mejorar y el exceso de responsabilidad me impidió disfrutar. Este verano hice un reseteo mental. No me podía permitir estar en mi club y no disfrutar de estar en casa. Me llevó a liberarme mentalmente. Soy un privilegiado. Este año estoy disfrutando. Tengo la conciencia tranquila de darlo todo. Me deja en paz conmigo mismo. Desde el sitio donde me toque, estoy aportando cosas al club”, admite el de Pola de Siero.

Javi Fuego también se ha referido a la acción en la que fue protagonista al final del encuentro ante el Rayo. “No soy un jugador que separe mucho los brazos en esas acciones. Me parecía raro que fuese una acción de penalti, pero no estaba convencido. Cuando nos acercamos al monitor se veía claro. Hubiese supuesto un palo bastante grande acabar el partido así tras el esfuerzo”, apunta.