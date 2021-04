Heri Frade define su posición general sobre el Oviedo en un momento "tenso"

"Estoy tenso, porque veo que el equipo genera muy poco, le faltan argumentos; tiene más argumentos cuando va por detrás en el marcador. Veo al equipo frío. El vestuario tiene que saber que hay mucho en juego". Heri Frade resume sus sensaciones sobre el Real Oviedo tras sumar seis partidos sin ganar y con solo dos victorias en lo que va de año".

"Cuando el equipo domina el balón, que le gusta tenerlo, no lo tiene para algo concreto, le falta velocidad, lo hace todo muy lento. No hay superioridades, no hay uno contra uno. A esa velocidad el Oviedo no le puede ganar a nadie", resume el periodista de COPE. "Y luego viene el tiro en el pie. Si no lo hay, el equipo empata, pero si lo hay, pierde", remata.

Heri se adentra en algunos de los debates que se generan a partir del mal momento del club. "A veces parece que el Oviedo vive en el blanco y en el negro, hay facciones. Hay zigandistas y antizigandistas, aún hay rozadistas, existen los requexionistas, los proCarso y antiCarso, los que están a favor y en contra de Arnau. Bueno, pues ahora me voy a definir yo. Creo que Ziganda es un entrenador útil para tirar de cantera, que es una idea que quiere la propieda. ¿Arnau? Es un director deportivo que, para poder juzgarle, hay que verle moverse en el mercado con algo de dinero. Hasta ahora ha ido con lo justo, cargando con herencias. ¿La propiedad? Creo que es un buen propietario, pero tiene que darle una vuelta a la estructura del club; necesita volver a estar presente en el día a día y no solo de puertas hacia dentro, que la gente vea que Carso está pendiente del Oviedo; que haya una persona con cara y ojos, con algo de carisma a poder ser, para que el aficionado vea que el dueño está ahí. Y esa misma persona pueda ir al vestuario a decir las cosas claras en días como los actuales".

"El Oviedo tiene que tener gente de empresa que genere recursos económicos y gente de fútbol que use bien esos recursos en lo deportivo. No puede ser que todo el mundo haga de todo", añade el periodista asturiano. Heri Frade recuerda un estribillo del grupo 'Ataque 77': Si nos juntamos, no nos van a detener; si nos separamos, esto se va al carajo seguro".