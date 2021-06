"Hay que fichar once jugadores como mínimo"

Rubén Reyes y Antonio Rivas ya hablan como oviedistas. Ambos han sido presentados este miércoles en el Carlos Tartiere. Precedidos por Manuel Paredes, presidente en funciones del equipo azul, que ha querido tener cariñosos recuerdos para Francesc Arnau y Petr Dubovsky, los nuevos responsables deportivos ya han pronunciado sus primeras palabras dentro del club carbayón.

RUBÉN REYES

El primero en tomar la palabra fue Rubén Reyes. El director deportivo destaca que “la ilusión que tengo y el compromiso es altísimo. Es el club de mi vida. Si no hubiera iniciado aquí mi trayectoria, no estaría aquí. Es la máxima responsabilidad, exigencia y autodisciplina, que es como hay que trabajar”. Además, apunta que “llegar con Rivas es una ilusión y una satisfacción. Lo conozco desde hace años. He coincidido mucho en Madrid y tiene una trayectoria y una historia muy larga. Es un orgullo poder venir acompañado. El valor que tiene la cantera del Real Oviedo hay que plasmarlo. La cantera va a estar en una de las mejores manos posibles”.

QUÉ DIRECCIÓN DEPORTIVA QUIERE PARA EL CLUB

“Me voy a centrar en generar un grupo de trabajo que tengan responsabilidades. Estarán personas como Roberto Suárez, Mario Prieto y Álex Díez, además del propio Antonio. Una dirección deportiva debe funcionar con mucha planificación. Creo que voy a estar bien acompañado”.

ENTRENADOR

“Estaba hablado. Creo que tenemos al mejor entrenador posible para el Real Oviedo. Ya estuve con él. Hablé largo y tendido. Tenemos un entrenador optimista y valiente. Me interesa tener un entrenador que crea en los chicos que podemos formar dentro del club. Debe ser una parte del futuro importante del club”.

DIFERENCIAS ENTRE DIRECCIÓN DEPORTIVA Y SECRETARÍA TÉCNICA

“Es parecido. Tienes que tener una gestión más directa. La dirección deportiva en la que creo es en la que voy a seguir trabajando, analizando, viendo partidos, gestionando departamentos actualizados. Hay muchos datos e información que nos puede ayudar para no estar en desventaja con los rivales. No quiero ser solo un gestor telefónico a las órdenes del club. Quiero estar involucrado, con gente comprometida”.

SITUACIONES DE NIETO Y TEJERA

“No voy a hablar de casos personales porque estoy llegando. Quiero intentar aprovehcar el mercado que tengo en mi cabeza, mis libretas, mi ordenador, el trabajo que tienen mis compañeros. No me voy a dar ninguna prisa ni acelerarme con los valores de mercado. Ambos me parecen buenos jugadores. Nieto tiene alguna oferta directa. También tiene su oferta del Oviedo, se ha mostrado interés en su renovación. Es una decisión libre, entenderemos tanto si acepta como si no”.

NEGOCIACIONES PARA LLEGAR AL OVIEDO

“No puedo trasladarlos. No son importantes. Si tenía la oportunidad de venir a este club, lo iba a hacer. Al Rayo le debo mucho, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos departamentos. Estoy agradecido al DD, al presidente. Uno de mis grandes objetivos era poder venir aquí. Me voy de allí con el orgullo de haber podido conseguir dos ascensos. Tengo dos niños que, si les preguntas de los equipos de los que son, uno dice del Oviedo y del Rayo y otro del Rayo y del Oviedo. Me quiero centrar en esto”.

SOBRE LÍMITE SALARIAL

Me voy a adaptar al límite salarial. Me voy a intentar adaptar dentro del mercado. Hay una gestión interna que pertenece a las personas que trabajan en el club. Voy a intentar velar por los intereses del Oviedo. Mi mentalidad no es que el Oviedo mejore a un año vista, se necesita tener estabilidad y crecer. Tener jugadores que puedan generar recursos. Mirar hacia el futuro. Tenemos una gran oportunidad de mercado”.

PRIORIDADES

“Hay que fichar once jugadores mínimo. Son mis prioridades. Un central, LD, LI, centro del campo, extremos, delanteros. Es la parte buena. Es la parte positiva. Tengo la oportunidad de crear algo. Será trabajo de todos. Tenemos un bloque de jugadores que ha ofrecido un rendimiento y ahora tenemos la oportunidad de fichar más”.

GENTE DE LA CASA

“Es un jugador que tiene siempre impregnado el valor añadido de que no tiene que impregnarse de lo que es el club. Es donde hay que invertir tiempo y recursos”.

PLAZOS DEL MERCADO

“Tengo mucha paciencia y espero que vosotros tengáis mucha. Me lo voy a tomar con calma. Quedan dos meses y varios días. Estoy trabajando, sondeando. Cuando considere que llegue la oportunidad y que es el jugador adecuado lo afrontaremos”.

SOBRE JUGADORES CEDIDOS

“Si alguno se ajusta a parámetros que deben tener a nivel económico, sí. La cesión es un bien muchas veces innecesario, que te ayuda a complementar la plantilla cuando necesitas un perfil específico para un puesto. Un club crece al tener patrimonio deportivo. Nos encontramos con una situación donde hay un vacío de 11-12 jugadores. Mi ilusión es traer jugadores que ofrezcan rendimiento directo y que puedan generar patrimonio en el futuro. Quiero jugadores comprometidos. Este es un club con capacidades dentro de la categoría; este estadio, estas instalaciones…”

PORTERÍA

“Intentamos traer un portero que pueda tener otro perfil, que se complemente con el que tenemos, que es bueno, que ha hecho una gran temporada. No puedo decir si será más joven o con más experiencia. Lo que sí espero es que pare”.

DELANTERA

“Busco delanteros, medios, centrales… me encantaría tener un equipo versátil, con alternativas para el entrenador. Voy a intentar acercarme a los perfiles que el entrenador quiere. Siempre priorizando la idea del club. Tenemos un entrenador con capacidad para desarrollar jugadores, para mejorarlos. La idea de juego del entrenador está clara. Se le ha dado rendimiento”.

NÚMERO COMPONENTES PLANTILLA

“La idea es una plantilla de 22-23 jugadores, eso sería lo adecuado. El mercado marcará las circunstancias y tendremos que adaptarnos”.

FILIAL

“Respecto al filial, no me importa la categoría. Me importa la formación. Salí de Tercera a Primera y el Rayo saca a cuatro jugadores todos los años de Tercera. No creo que sea tan importante como el trabajo que se realiza”.

MERCADO EXTRANJERO

“Tener controlados ciertos mercados te ayuda a no sucumbir a ciertas circunstancias. No me va a temblar el pulso en ese aspecto. Ojalá pueda incorporar a algún jugador de fuera que conocemos. No habrá ningún problema”.





ANTONIO RIVAS

Por su parte, Antonio Rivas destaca que “es un orgullo estar de vuelta a mi casa. Vengo ilusionado a un proyecto que, tal y como nos han planteado, resulta atractivo. Esa unión de primer equipo y cantera, que a veces queda desvanecido, pero que ahora intentaremos darle forma y sentido”. En su tercera etapa en el club carbayón, asume que “es un reto importante e interesante. Atractivo. Somos conscientes del compromiso que vamos a asumir, como en épocas anteriores. Se abre un periodo de conocimiento, de cómo está la estructura. Queremos aportar y ayudar, a los jugadores y a los entrenadores y estar de la mano de Rubén y ayudarle en todo lo que me pida”.

CÓMO SE FRAGUÓ REGRESO

“Ha surgido en pocos días. Me hacen una propuesta. Me hablan de Rubén, de la estructura del club, de lo que está buscando. Llevo tiempo en el fútbol de formación y me empieza a atraer la idea. Dependemos mucho de la cantera, En una semana prácticamente hemos resuelto todo. Yo estaba en competición y, al igual que Rubén, nos ha afectado. De ahí que hayamos sido prudentes”.

IDEA DE CANTERA

“Acabo de aterrizar y tengo que tener una visión de lo que hay y del trabajo que se está haciendo. A partir de ahí tenemos confianza en lo que hay y si hay que cambiar cosas se harán. La idea de la cantera es básica: aportar jugadores al primer equipo, más allá de ganar campeonatos. No nos podemos quedar en ser campeones de cadetes o juveniles y sí en proporcionar al canterano una formación que le permita estar preparado cuando el primer equipo lo demande”.

EN QUÉ HA CAMBIADO EL CLUB

“Hay más gente. En aquella época tirábamos con lo que podíamos. No había estructura de fútbol profesional. La apuesta de ahora del club, viene Rubén de un equipo que viene de ascender a Primera, unida a mi humilde contratación para hacerme cargo del fútbol base, vengo d eu equipo como el Atlético, campeón de Liga. El club tiene confianza para esto”.

¿HA HABLADO CON ARTURO?

“No he hablado con Arturo, pero sí con Federico y con más gente del club. El proyecto, en sí, es lo que realmente nos ha interesado. El club quiere crecer y no estancarse. Parece ser que, incluso, había que aportar savia nueva, que parecía un poco estancado. Había que meter gente, si puede ser con un vínculo del pasado. Había que potenciar la entidad y ahora falta que, con nuestro trabajo, lo podamos reforzar”.

GESTIÓN DEL FILIAL

“La plantilla del filial está más o menos confeccionada. Habrá algún detalle que tengamos que atender a él. Si puede haber alguna oportunidad. Llegar a un sitio y empezar a quitar y poner sin sentido sería injusto. Entiendo que habrá que cambiar cosas, pero eso nos lo va a dar el día a día. Tendré unos días para empaparme de la situación, ver los recursos y ver qué hay que potenciar. La relación que tendremos Rubén y yo, lo que queremos los dos”.