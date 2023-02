Ramón Tuero en #DCA: "El proyecto del nuevo Molinón está cogido con pinzas"

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Ramón Tuero, ha hablado en Deportes COPE Asturias sobre la posible recompra de Mareo por parte del Grupo Orlegi y El Molinón 2030.

Javier Fernández manifestó su intención de recomprar Mareo. ¿Crees que con Orlegi será la vencida?

"Mareo tiene que ser del Sporting. Orlegi nos ha manifestado que quieren recomprarlo, pero todavía no ha llegado el día".

Hay conversaciones, ha dicho Ana González.

"Se lleva hablando con ellos desde el primer día. Con Javier Fernández también hablamos de eso en su último año y medio. La recompra de Mareo es una necesidad y una obligación que tiene el club. Una deuda moral del club con la ciudad cuando en 2001 compramos Mareo para salvar a la entidad".

¿Cuál es la tasación de Mareo?

"La tasación es clara: 12 millones de euros. Recordar que fueron 9 millones de euros en el 2001 y luego vinieron las actualizaciones del IPC hasta hoy, que estamos en 2022".

¿El Ayuntamiento sería flexible en los pagos?

"Si hay voluntad, sermos flexibles. Donde no somos flexibles es en el precio, pero en los pagos sí".

¿Se puede cerrar la compra de Mareo antes de las elecciones?

"El que compra es Orlegi. Nosotros estaríamos encantados de que, cuanto antes, llegue ese dinero a las arcas municipales. No vamos sobrados de dinero. Si Orlegi viene con 12 millones de euros o con fórmulas de pago se puede firmar rápido. Están en ello, pero de momento no hay una fecha concreta".

¿Tiene que ver este movimiento con El Molinón 2030?

"Ser sede del Mundial es algo que queremos todos, y hablo en nombre de todas las corporaciones municipales. Estamos hablando del evento deportivo más importante del mundo, con 3.000 o 4.000 millones de personas viendo un Mundial. Orlegi nos planteó un boceto y sobre eso hay mucho que hablar todavía. Tenemos que llegar a un acuerdo el Sporting, el Ayuntamiento, el Principado, las subsedes que serían Oviedo y Avilés... Sería imposible alojar a toda la gente que vendría a la ciudad de Gijón al Mundial. Necesitamos de la región, que los turistas visiten el Oriente y el Occidente u Oviedo que es la capital. Es un proyecto apasionante que ojalá sea una realidad".

Con tantas tareas pendientes, ¿llegaría a tiempo para el Mundial 2030 el proyecto de El Molinón?

"Sí, creo que sí. Queda mucho trabajo y en mayo hay elecciones, pero sería más un tema de corporación. Hay que estar todos a una: el objetivo común es que Gijón sea sede mundialista. Hay muchas dudas a nivel legal, jurídico. Hay muchas, muchas, muchas dudas legales y a nivel urbanístico".

En Zaragoza van a aprobar pronto el nuevo PGOU para La Romareda. ¿En Gijón?

"Si no se hace un estadio nuevo no hace falta modificar el PGOU, pero si quieren hacer lo que nos plantearon en un boceto, que son dos rascacielos, un parking subterráneo, un nuevo estadio, obviamente hay que reformar el PGOU. No olvidemos que la mayoría de ese suelo es público. Estamos a la espera de una nueva reunión para debatir todo esto".

¿El Ayuntamiento prefiere reformar El Molinón actual que hacer uno nuevo?

"No, hay que hablarlo. No hay que tomar una decisión precipitada. Sí es cierto que sería mucho más fácil una reforma del Molinón que un estadio nuevo. No habría que reformar el PGOU. Recuerdo que en 2010 ya presentamos la candidatura de España y Portugal para la Copa del Mundo y teníamos una reforma de El Molinón para igualar todas las tribunas y llegar a las 40.000 butacas netas. Orlegi nos ha planteado algo muy ambicioso, pero hoy no tendría encaje legal. Además hay una concesión de una empresa en los bajos del estadio con varios negocios, no es fácil".

Por lo que dices, parece que ves complicado que salga adelante.

"Es que no es fácil. Cualquiera que lo escuche sabe que no es fácil. Y luego, casi 300 millones de euros es mucho. Gijón invierte 20 millones de euros en inversión, hasta 280 hay mucha distancia".

La alcaldesa decía que Gijón no podía poner mucho dinero.

"No lo sé, todavía falta tiempo para hablar de dinero y cuánto podemos aportar cada uno. Alguien tiene que pagarlo y hablamos de cientos de millones de euros. Y luego, el encaje legal. Todo lo que hagamos como Ayuntamiento se va a hacer desde la legalidad".

¿A qué te refieres con el encaje legal?

"Lo que se planteaba es hacer dos rascacielos en la parcela donde se va a poner un Mercadona y esa parcela es privada. Hay que hacer unidades de actuación, que se llaman en urbanismo, para hacer el parking subterráneo, zonas verdes, tirar el estadio de El Molinón y hacerlo nuevo... Esto requiere muchos encajes urbanísticos y hay que estudiarlo, aunque casi todo en la vida se puede hacer. Si vamos por ese camino, no tenemos tanto tiempo aunque 2030 lo veamos lejos".

"Tengo la sensación, por lo que estamos hablando, que el proyecto está cogido con pinzas".

"Está cogido con pinzas. Tenemos varias opciones: tirar por la cale de en medio y reformar El Molinón o la de construir un estadio nuevo, que requiere más tiempo y más dinero. No hay que ponerse nerviosos. La candidatura de España, Portugal y Ucrania se presentaría en primavera de 2024 y en septiembree se elige la sede. Nuestra candidatura no tiene una fecha marcada para dar el siguiente paso, pero para presentar la candidatura queda un año. No hay que dormirse".