El difícil reto de fichar un delantero

El Sporting apurará sus opciones para completar el juego ofensivo con la llegada de un delantero o un jugador polivalente para el fútbol de ataque. El reto es mayúsculo para la dirección deportiva. Las limitaciones económicas condicionan cualquier tipo de gestión en el mes de enero.

La salida de Álvaro Vázquez estaba prevista y pactada con el jugador, en ningún caso condicionada a la incorporación previa de otro delantero. Solo el brote de covid en la plantilla aplazó la cesión al Sabadell. El cuerpo técnico no contaba con el punta, que desde el verano se veía lejos de Gijón. El Sporting ahorra un sueldo importante para los próximos meses, factor económico también a tener en cuenta, pero el margen para acudir al mercado solo es el 25% de la cantidad liberada hasta junio. En todo caso, una cifra alejada de los 100.000 euros.

La insistencia por Víctor Campuzano se da de bruces con la respuesta del Espanyol, que sigue siendo negativa superado ya el ecuador del mercado. Para adelantar el fichaje de Campuzano tendría que darse un giro radical inesperado en Barcelona.

Mientras tanto, Javi Rico y su equipo continúan con un seguimiento activo. Las posibilidades más deseadas se mantienen fuera del alcance económico, y los ofrecimientos que llegan no terminan de convencer. El Sporting choca contra su propia capacidad para acometer un fichaje en enero. Los últimos días, casi horas, ofrecerán opciones ahora imposibles, pero el riesgo sería máximo. El Sporting necesita de la colaboración de algún club que permita una cesión en unas condiciones beneficiosas en Mareo, a cambio de ofrecer al nuevo jugador un gran protagonismo en el campo durante la segunda vuelta de la temporada en un equipo que aspira al ascenso.

En las últimas horas, tal y como ha contado el programa 'Deportes COPE Asturias', el Sporting se ha interesado por la situación de Mamadoú Koné, delantero que juega en el KAS Eupen. Este club belga abonó el pasado verano 500.000 euros al Leganés. Anteriormente, Koné jugó en el Racing, el Oviedo, el Málaga y el Deportivo, por lo que conoce bien la Segunda División. El futbolista marfileño vería con buenos ojos su regreso a España: estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico. Pero de momento el Sporting, al igual que en anteriores gestiones, no puede hacer frente a la cantidad mínima necesaria para contar con el futbolista hasta junio en forma de cesión. Koné destaca por su polivalencia -esta temporada solo ha jugado un partido en Bélgica como delantero centro-, por lo que sería un complemento para Djuka y también para otras zonas del campo necesitadas de efectivos.

El Sporting confía en completar su delantera pero no lo hará, en ningún caso, con un jugador que no convenza plenamente a la dirección deportiva ni al cuerpo técnico. Si no hay un fichaje, algo que se tratará de evitar hasta el último momento, el club estudiará a qué futbolista con ficha del filial le asignaría licencia del primer equipo, con el objetivo de seguir contando con 18 fichas profesionales tras la marcha de Álvaro Vázquez.