El Cova gana y depende de sí mismo para el ascenso a Segunda RFEF

Todavía estamos en el mes de abril, pero la Tercera División ya está vista para sentencia. Queda una jornada y todavía hay mucho en juego. El campeonato, que da acceso a Segunda Federación y que se jugarán en la última jornada Covadonga y Sporting B es uno de los alicientes. La quinta plaza, que da acceso al Play Off y que se disputan Praviano y Caudal es el otro frente abierto. Por abajo, después de la victoria del Luarca, el Condal de Noreña ya ha certificado su descenso.

El Covadonga consiguió imponerse al Ceares por 3-1 y se mantiene al frente de la tabla. El conjunto ovetense supo gestionar un partido que se le complicó por momentos con el gol visitante en el minuto 43 que ponía por delante a los de Julio Llanos. El Cova pudo empatar justo antes del descanso y acabó por darle la vuelta al marcador en la última jornada. El Sporting B tenía un partido complicado ante el tercer clasificado, el Llanera, y consiguió sacarlo adelante con un resultado de 1-0 por lo que queda todo abierto para la última jornada.

De cara a la última jornada, el Covadonga necesita la victoria en El Candín, ante el Tuilla si no quiere depender de lo que haga un Sporting B que intentará meter presión en su visita a un Luarca sin objetivos clasificatorios en juego, igual que el propio Tuilla. Si el Sporting B vence, necesitaría que el Covadonga no ganara su partido para quedar campeón.

No será la única batalla en la última fecha del campeonato. Praviano y Caudal se la juegan por la quinta plaza, en dos salidas ante dos equipos que no se juegan nada clasificatoriamente hablando. El Praviano visita al Ceares y el Caudal al Condal. Al equipo de Pravia le basta con sumar un punto para no estar pendiente del Caudal, que necesita ganar y que el Praviano pierda.

L'Entregu y Llanera se disputarán el factor campo de la eliminatoria que les enfrentará en el Play Off regional. Ambos se van a repartir el tercer y el cuarto puesto, falta por dirimir el orden. Se enfrentan entre sí en el Pepe Quimarán, con la ventaja tomada por L'Entregu, al que le vale el empate para mantener la tercera posición.

La pelea se centra en la parte alta de la tabla. Por abajo, tras la victoria del Luarca, el Condal ya está matemáticamente descendido. Acompaña en ese camino al Avilés Stadium y Valdesoto, que ya habían perdido la categoría hace unas jornadas.