Christian Rivera fue presentado como nuevo jugador del Real Sporting. Estuvo acompañado por Javi Rico que admitió que el jugador había hecho “un esfuerzo deportivo y de otros aspectos” para volver a Gijón. “La idea nuestra es que todo el mundo sea de casa, el sello de Mareo”, afirmó Rico.

Agradecimiento

“Gracias a Javi, al presidente y a todos los que han hecho posible mi vuelta a casa”.

Vuelta a casa

“Llevaba tiempo con ello en la cabeza. Feliz de cumplir ese sueño que tengo desde pequeño”.

Entrenador

“Al míster no lo conozco, pero sí a varios de mis compañeros con los que compartí vestuario en Mareo”.

Estabilidad

“Es una apuesta mía y del club importante. Ojalá encuentra aquí esa estabilidad en casa”.

Cómo se define como jugador

“Definirse a uno mismo es difícil. Me considero un jugador completo. No soy un 10 en nada ni un 5 en casi nada. Soy un jugador de equipo”.

Esfuerzo para llegar a Gijón

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Mi salida de Las Palmas ha sido difícil. Podría decir que en lo deportivo es un paso adelante. En lo económico sí que he hecho un esfuerzo”.

Extradeportivo

“Lo que puedo aportar a los chavales de Mareo, aunque pueda parecer que no, es que les puedo hacer ver que como en casa no se está en ningún lado. En el equipo nunca he tenido problemas con los compañeros. Mis problemas han estado fuera de lo deportivo. En casa irá todo bien”.

Espina clavada de no haber debutado antes con el Sporting

“Es un sueño desde pequeñito. Lo tenía medio olvidado, pero cuando éramos infantiles y veníamos a la esquina norte a ver al primer equipo, era un sueño para todos jugar en El Molinón. Lo he complido y ojalá sea para mucho tiempo”.













Exigencia

“Se exige de otra manera aquí. El club es de Primera y el objetivo debe de ser subir”