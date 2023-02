Cervera: "Lo que hay que hacer es salvarse y prepararse para poder aspirar a más el año que viene"

El Real Oviedo navega por una semana atípica en la que afronta ya casi la previa del partido ante el Cartagena. Este miércoles, Cervera ha analizado en rueda de prensa la previa del partido de este viernes.

Estado de la plantilla y variantes en ataque

"Semana corta. No recuperamos, de hecho tenemos más bajas o dudas. Dani Calvo está enfermo del estómago hoy. Viti está bien. Rama está bien, pero deportivamente todavía no. Costas no está. Traeremos a algún jugador del filial. Masca está sancionado, pero traeremos algún delantero. Pensaremos si salir con dos puntas o con uno. Tomaremos la decisión".

Sobre el partido de Cartagena

“Es un partido complicado. Es un equipo que empezó muy bien, de una forma muy dinámica. Al principio de temporada los equipos que se mueven mucho son equipos complicados de manejar. Ahora quizá son más “normales” pero vienen de ganar en Eibar 0-3. Son un equipo peligroso con jugadores peligrosos. Es un partido complicado. Está entre los que más posesión tiene. Quizá ahora no la tienen tanto pero tienen las ideas muy claras. Tienen muchas alternativas y buscan posibilidades para cada partido. Es difícil saber que van a hacer”.

¿Cree que este año la clasificación se está partiendo más que en otras temporadas?

“Todos los años acaba yendo a lo mismo. Por arriba hay cinco que es difícil que los desbanques. Está el sexto puesto un poco más abierto y por abajo parece que hay equipos que les cuesta. Pero ahí se meterán o nos meteremos algún equipo que no vaya ganando”.

¿Ve complicado gestionar una parte final de temporada sin objetivos clasificatorios?

“Más que complicado es triste. Cuando vine tenía una misión muy clara por parte del club, pero vas viendo el equipo que se va formando y te haces ilusiones. Pero siempre que hemos tenido un momento clave para mirar hacia arriba ese día el resultado falló. Siempre tenemos un objetivo. Que es que este equipo sea mejor y quede lo más arriba posible”.

¿Puede afectar eso a los futbolistas y al equipo?

“Los futbolistas puede afectar, porque hay mucho cedido y pueden surgir individualidades dispuestas a saber qué hacer con su futuro. En el tema personal para mí la derrota del otro día te deja tocado pero voy a intentar dejar al equipo lo más arriba posible y que haya el máximo de jugadores posibles que el año que viene sean importantes”.

Si al equipo le puede venir mejor jugar contra equipos que no se encierran tanto como el Burgos

“Lo pasamos mal el otro día porque nuestros mecanismos no están muy apropiados para atacar a diez jugadores por detrás del balón. Perdimos, pero ellos en ningún momento crearon problemas. Pero en el fútbol eso pasa. Los partidos abiertos tienen dos cosas. Igual tienes posibilidad de llegar, pero también te llegan. Yo prefiero un término medio”.

¿Le duele más que las oportunidades se hayan escapado en casa?

“El resultado que no me deja dormir es el del Burgos. El del Villarreal B no. Ese es de los que mejor hemos jugado. El del Burgos sí me hace daño por todas las cosas que pasaron. Se veía que si pasaba algo iba a pasar en contra. Y eso sí hace daño porque da la sensación de un equipo que pierde el norte y eso a mí no me gusta. Ganó el que menos errores cometió y el que menos incómodo estuvo. Los partidos que se juegan bien hay que ganarlos y los que no, no hay que perderlos. El otro día lo perdimos”.

¿Cree que el objetivo es conseguir cuanto antes los 50 puntos?

“No me pongo en puntos. La salvación está en 50. Pero los de arriba están muy lejos y hay unas posiciones muy claras. Lo que hay que hacer es salvar a este equipo y prepararlo para que el año que viene sea mejor y poder aspirar a algo más. Tenemos que salvar al equipo por supuesto. Si tenemos una mala racha se acercarán los de abajo. Salvarlo es el primer objetivo”.

¿Ha hablado con Sergi Enrich?

“Cuando salimos a entrenar se acercó a mí. Sabe que cometió un error y son cosas que pasan. Si es un jugador que es reincidente hay que tomar decisiones, en mi caso deportivas. Es un error puntual y como eso lo voy a tomar. Pero es una equivocación muy grave. Si vuelve a pasar ya conocería mis decisiones. Por un día aislado hay que entenderle como futbolista”.

¿Cómo ve a Borja Sánchez?

“Vamos a empezar a contar con Borja como un jugador más. Es un jugador especial. Los jugadores especiales están o no están. Creo que empieza a estar ahora. Si él piensa que es uno más y no piensa lo que piensa muchísima gente de que es El Salvador es uno más. Como quiera saltar de no estar a ser El Salvador estaremos en el sitio que estamos. Desde ser uno más. Querer sacar la calidad que tiene estando al 30% no puede ser”.

¿Cómo está Pomares?

“Tiene una rotura muscular. Y hoy está enfermo también. Rotura de fibras en la parte de atrás de la pierna. Está cabizbajo y fastidiado. Es muy buen profesional, se cuida… Y este año a todos nos están pasando cosas que no son lógicas. Está fastidiado.