El Cartagena, la revelación del arranque: "Las sensaciones son buenísimas y hay una comunión enorme"

El Cartagena está siendo posiblemente el equipo revelación de este arranque de competición en Segunda. Se ha instalado en Play Off y ocupa ahora mismo la cuarta posición. Es el próximo rival del Real Oviedo.

El Cartagena ha ganado cuatro partidos, ha empatado uno y ha perdido dos, en un buen arranque de competición, que incluso podía ser mejor, cuenta en Deportes COPE Asturias Maite Fernández, de COPE Cartagena: "Algún punto más igual tenía que llevar si se hace un análisis en frío. En Burgos se perdió por una mano que dejó sorprendido al equipo y el Alavés empató en el único fallo que se tuvo. Las sensaciones son buenísimas y hay una comunión enorme. La gente ha entendido que ha perdido hombres importantes, pero corre todo el mundo".

Y por si el arranque no fuera suficientemente bueno, lo ha hecho con jugadores estretágicos que no ha podido contar para Carrión: "El Cartagena está afrontando este tramo en el que supera las expectativas y ha superado la crisis de jugar fuera de casa. Y ha tenido muchísimas lesiones. Está pasando el tramo malo de las lesiones con buenos resultados y buenas sensaciones".

Cuenta con varios ex jugadores del Real Oviedo en sus filas, aunque de momento no están teniendo una gran participación: "Tejera es otro de los que está lesionado. Y Borja Valle no ha tenido demasiada suerte, tuvo un problema en la espalda, pero ahora está entrando como titular y está siendo un hombre muy importante. Tiene buena pinta".