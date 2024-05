Carrión: "Estamos en una posición buena para pelear cosas que hace tiempo que el Oviedo no pelea"

Estado de Cazorla

"Está disponible, llegará en condiciones de disputar minutos o de empezar. Si tiene que empezar lo hará y si tiene que salir unos minutos lo hará también".

¿Ha influido en el bache de resultados su baja?

"En Elche no estaba (risas). Es un jugador muy importante, de alto nivel y que lo disfrutas cuando está en el campo. Cómo es capaz de asociarse, cómo es capaz de no pesarle demasiado nada... Su carrera dice el porqué de las cosas. Es un jugador que es importante que esté".

Precisamente Cazorla hablaba de "autoexigencia"...

"A veces esto si ganas es buena y si pierdes es porque hay mucha autoexigencia. Estamos en una posición buena en la clasificación. En algunos momentos nos hemos olvidado de entender que estamos en una posición buena para pelear cosas que hace tiempo que el Oviedo no pelea. Cuando disfrutas de lo que haces rindes bastante mejor. Y somos capaces de poder jugar muy bien disfrutando de lo que hacemos y compitiendo sabiendo que queremos ganar. Estamos en una buena posición. Quizás la mejor de los últimos años para poder pelear estos cinco partidos. Si lo pasamos bien en el campo seremos mejor equipo".

¿Cómo transmite la exigencia a la par que la descarga de presión?

"Yo lo de la presión no acabo de entenderlo demasiado. Y a veces noto que hay momentos como el día de la segunda parte del Mirandés. Noté eso. Y me molestó. Y sabía que no era el camino. A veces el exceso de responsabilidad no es muy bueno, pero no tenerlo también es malo. Podemos hablar de mil cosas. Del tiempo que lleva el Oviedo sin ascender, de lo que significaría... Pero el sábado a las 16:15 de lo que se trata es de ser mejor que el rival y tener así más posibilidades de ganar. Para eso trabajamos por semana".

¿Le ha costado aislar al equipo del ruido arbitral?

"En el vídeo ya del día siguiente no hablamos de eso. Hablamos de cosas que podíamos haber hecho mejor. No miramos para nada decisiones arbitrales. No nos importa y yo nunca hablo. No tienen mejora por nuestra parte".

Parece que a veces se pierde la perspectiva del próximo partido mirando hacia el futuro...

“Estamos siempre pensando en cómo acabará. Y se trata de ser mejor el sábado. Y eso te acerca a ganar. Y nosotros vamos pensando en ganar. Es algo que llevamos haciendo desde que teníamos ocho años. Ir con ilusión a hacer las cosas bien, que nos lleve a ganar y que nos mejore en la clasificación. Disfruto con el equipo en el día a día, la gente está bien y lo lleva estando en las últimas semanas”.

¿Te preocupa que al equipo le vuelvan a temblar las piernas al ponerse por delante?



“No va a volver a pasar. Lo dije después del partido del Mirandés. Con el miedo a perder no se va a ningún lado. Se puede perder, pero sin miedo”

Exigencia de los equipos de abajo



“Los de abajo están prestando. Está todo muy cerca, van a por todo y este será parecido. Van con la soga al cuello e irán a ganarle”

Peligros del Huesca



“Han mejorado muchas cosas de elaboración sobre todo. Con variantes que hacen muy bien. En estrategia han ganado varios partidos. Son capaces de defender bien. Tienen buenos jugadores”.

¿Es posible el 4-4-2?



“Puede ser. El propio Garitano dijo que esperaban que jugase Masca. El rival tiene mucha información y hay que tener variabilidad. El día del Elche nos hicieron cambiar durante el partido… Es un handicap para nosotros que tenga tanta información nuestra el rival, pero estamos preparados para cambiar durante el partido. Veremos qué dibujo utilizamos”.

¿A qué se refiere con el hándicap?



“Estamos en el campo 4 y se ve desde el camino. Es vuestro trabajo y me parece bien. Yo miro la prensa de otros sitios, por ejemplo porque quiero saber cómo está la lesión de Gerard Valentín y me cuesta más. Pero igual que yo cuando jugamos contra Zaragoza o el Tenerife tengo más información porque hay más medios. Por mucha información que tengas si sales y eres mejor...".

¿Borja Sánchez titular?



“Podría. Llegó en un tono físico bajo y le costó entrar. Y luego los días que entró estuvo en la línea del equipo. El otro día salió con personalidad”.

Falta de gol



“Tenemos buenos delanteros. La falta de gol es relativa. El otro día tuvimos muchas llegadas y ocasiones. Es más preocupante el día del Valladolid por ejemplo que apenas tiramos. Generamos lo suficiente, la gente de banda lleva muchos goles”.

Estado físico de algunos futbolistas



“Eso siempre se dice que físicamente hay jugadores que llega un poco mal. Eso no existe. Habrá un momento malo porque uno esté atascado o no le salga. Pero físicamente están todos bien. Hay jugadores que a lo mejor no están cómodos en cierta situación o vienen de algún partido malo. Entonces tratas de darle una vuelta a eso. Trataremos de elegir bien”.

La situación de Dubasin



“El otro día pasaron a tres centrales y luego analizando pensé que quizá tanto punta podía haber metido a alguien más móvil. Entrena muy bien, es fuerte mentalmente y no significa ye no pueda entrar titular el sábado. Tiene que darnos mucho. Hubo un momento que se agobió de cara a gol. Lo he hablado con él y tiene que estar tranquilo. Estoy convencido que nos va a dar mucho en estos cinco partidos".