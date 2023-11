Carrión quiere mentalidad ganadora en la Copa: "Nos tienen que 'matar' para quitarnos esto"

El Real Oviedo se estrena este miércoles en la Copa del Rey. El conjunto carbayón viaja a Cataluña para enfrentarse en Primera Ronda al CE Manresa (20:00 horas) en el Nou Congost. Eliminatoria a partido único, con el pase a la siguiente ronda en juego.

Última sesión en El Requexón y rueda de prensa de Luis Carrión

El Oviedo se encuentra inmerso en una semana de tres partidos. Tras vencer a la AD Alcorcón en el Carlos Tartiere, el conjunto azul se enfrenta a dos partidos a domicilio: Manresa en Copa y Zaragoza en liga.

Antes de la última sesión de entrenamiento en El Requexón previa a la Copa del Rey, el técnico oviedista, Luis Carrión, ha comparecido en rueda de prensa para analizar cómo llega su equipo al estreno copero.

¿Recuperas a algún jugador? “No recuperamos mucho. Paulino va un poco justo para este partido. Romario igual. Estaremos los mismos que el otro día”.

¿Alemao va a tener minutos o prefieres no arriesgar por el tipo de superficie? “Alemao va a jugar. No hay problema. Cuando cambias mucho de superficie notas molestias, pero en un partido… el campo está bien, lo conozco. No hay problema”.

¿Qué esperas del Manresa? “Conozco al míster de la cantera del Espanyol. Lo que le les vi refrenda lo que pienso. Tratan de tener el balón y son agresivos llegando al área. Con diferentes sistemas, pero buscan atraer al rival y a partir de ahí caídas de puntas. Hacen bien lo que hacen”.

¿Va a contar con jugadores del filial? “Tengo que ver el entreno de hoy. Yayo, Aimar, Sesé vendrán. Igual alguno más en función de las molestias de los demás”.

¿Cómo se le cambia el chip a los jugadores para la Copa? “Si alguno piensa así se darán cuenta cuando empiece el partido de que no es así. No hay tanta diferencia entre categorías, tienes jugadores un poco más de nivel pero cuando vas a campo contrario siempre cuesta. Sabemos que estamos en buena dinámica y cualquier detalle puede cambiarla. Y no queremos que cambie. Mañana tiene que ser un buen partido en el que compitamos a máximo nivel. Tenemos que hacerlo bien para pasar”.

Atención al filial. “Mucha. Veo todos los partidos y hablo con Jaime. Veo jugadores de nivel, han venido varios con nosotros. Sesé parece uno más. Enol en Elda también. Hay varios en dinámica y varios que estoy siguiendo. Cuando tienes a toda la plantilla bien es más difícil porque la gente va rindiendo. Cuando tienes bajas no hay que tener ningún problema y ahí está el ejemplo de Sesé. Tengo plena confianza en los chicos del filial. Son una opción más”.

¿Hay que incidir un poco más en el aspecto motivacional para evitar la relajación? “No deberíamos. Nuestro aspecto motivacional es que no perdamos esta dinámica. Nos tiene que dar igual contra quién juguemos. Hay que hacerlo bien, pasar de ronda. Gente que tenga pocos minutos que pueda demostrar. La competición es suficientemente importante como para no hacer las cosas bien”.

Sorpresas en la Copa. “Lo primero es por el nivel del rival. No hay tanta diferencia entre categorías. Todos tienen jugadores de nivel y juegas en su campo. Por eso hay que estar muy concentrados. No hay partidos fáciles. Hay que hacer las cosas bien para ganar, queremos pasar en Copa”.

¿Qué te parece este formato de Copa? “Me gusta mucho ver qué equipos no tan grandes puedan recibir a equipos de Primera en su casa con opciones de ganarles. A mí me gusta”.

¿Qué te dice estar en ritmo de ascenso directo? “Me dice que como no sigamos cambiará. Y no queremos que cambie. Hay que seguir ganando, seguir compitiendo y haciendo las cosas bien. Incido mucho en esto. Cuando estás bien casi todo lo que te pasa es para bien y cuando estás mal es al revés. No podemos perder todo esto. Nos tienen que matar para quitarnos esto que tenemos ahora que salimos al campo pensando que vamos a ganar. Entonces tenemos que hacer por seguir. Trabajar, pelear, tener personalidad. Y el partido de mañana es un ejemplo claro para seguir haciéndolo”.

Más allá de resultados, ¿lo que más te gusta del equipo es que se ve una identidad clara? “Me gusta prever lo que vamos a ver en el campo. Nunca puede ser igual a lo que tienes en la cabeza pero si me gusta que el equipo sepa lo que tiene que hacer y que haciéndolas así se puede ganar y defender bien. Y todos disfrutamos más. El equipo ha entendido eso”.

¿Tendrá minutos Lucas mañana? “Lucas no irá mañana. La lesión se podría agravar en sintético. Está con molestias todavía. Está regular. Queremos que haga trabajo aquí para estar disponible en Zaragoza. Luengo está haciendo buen trabajo y Lucas es uno de los mejores laterales de la categoría. El equipo está bien y tendrá que pelear por el puesto”.

¿Cómo ves a Pomares? “Pomares es uno de los jugadores más importantes del equipo en cuanto a trabajo diario, al comportamiento del grupo… es más importante o más como otro y está preparado para jugar. Pero es difícil hacer cambios cuando las cosas van bien. Para mí es básico en la plantilla”.

¿Tendrá minutos Masca? “Va a jugar Masca también. No sé si echado a banda. Está trabajando bien”.

¿Habrá cambio en la portería? “Braat va a jugar. También se lo merece. Está a un nivel alto y acabó bien el año pasado. Decidí por Leo los primeros días y las cosas están saliendo bien. Mañana tiene que ser un buen partido para él”.

El año pasado la visita del Atleti tuvo impacto directo en las cuentas. “También es importante lo económico aunque desde dentro a veces no le das importancia. Pero también por prestigio. Es una competición bonita y tenemos suficientes jugadores para las dos competiciones. Queremos dar alegrías”.

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA COMPLETA AQUÍ