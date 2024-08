Calleja: "Es un punto muy positivo. El equipo tiene que crecer con balón"

Valoración del partido

"Un equipo que te lleva al límite y que tras el ascenso en su debut en casa te lleva al límite. Es muy difícil cuando está tan bien trabajado tener el balón. Hay que aprovechar tus momentos y defender bien. El punto tal y como ha ido el partido lo veo muy positivo".

Valoración del punto

"Muy positivo. Mejorar a través de buenos resultados es mejor. Teníamos un calendario complicado, con los dos primeros partidos fuera y con dos equipos que vienen con dinámica de ascenso. Y los hemos solventado bien. Hemos defendido muy bien. Dos porterías a cero. Y cuatro puntos. A través de esa solidez atrás, el equipo tiene que crecer con balón".

Apartado ofensivo

"Es donde tenemos más margen de mejora. No fue un tiro a puerta, pero la más clara es la de Alemao, que es empujarla y le pasa por debajo. No cuenta como tiro a puerta y más clara no puede ser. El remate de Alberto, el penalti que nos ha quitado porque el VAR decide que no es suficiente... A nivel defensivo el Castellón dificulta que te encuentres cómodo con balón. Nos ha faltado ganar a nuestro par, sobre todo arriba. Y coger segundas jugadas cuando jugábamos directo".

Dotor

"Creo que es un golpe. Está dolorido, pero está bien. Habrá que hacer alguna valoración, pero no tiene mala pinta".

Sobre el penalti

"La ha pitado, y el VAR le ha corregido. En directo estoy muy lejos. Barro para casa y me ha parecido. Pero luego habrá visto el VAR que no habrá contacto y que será penaltito. Y estoy de acuerdo en que no se piten penaltitos. Si lo ha anulado será por algo".