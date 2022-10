Bolo: "No temo por mi puesto; no perderé ni un segundo en eso"

Jon Pére Bolo analizó la derrota de su equipo (1-3) ante el Cartagena. “Nos llevamos una derrota justísima. ¿Preocupado? Mucho, pero nunca voy a dar un paso atrás. Estamos jodidos, pero hay que ir hacia adelante”. Hace autocrítica y se auto-señala como el principal responsable. “Soy el primero que se pone al frente de esto y entiendo las críticas. Quiero convencer a la gente. Me encuentro con fuerza”

Aunque los resultados no están siendo buenos, Bolo está contento con la actitud. “Desde el primero al último quiere. El equipo pelea y va, pero no nos sale. No me voy a parar, voy a seguir hasta el final”.

Es consciente de que el equipo tiene problemas, pero quiere ver el lado positivo. “Trabajo día y noche para encontrar las soluciones. Si entramos en el bucle de que no nos salen las cosas, no vamos a ir a ningún sitio”.

Preguntado por su posible destitución, fue tajante. “No voy a perder ni un segundo en pensar que puedo ser destituido. No temo por mi puesto”. Dice que desde la zona noble, le apoyan. “El club me transmite tranquilidad. Soy el máximo responsable. Mañana iré con una sonrisa para transmitirle alegría a mis jugadores, que están jodidos”