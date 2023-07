Así es Haissem Hassan, nuevo fichaje del Sporting: "El Zaragoza lo tenía cerrado; es un jugador espectacular"

Haissem Hassan será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón. El futbolista francés, de 21 años, llegará cedido con opción de compra procedente del Villarreal, donde incluso ha llegado a debutar con el primer equipo de la mano de Quique Setién. El Sporting se ha adelantado a otros clubes que pretendían el fichaje de Hassan consiguiendo así la pieza que necesitaba Miguel Ángel Ramírez para cerrar la posición de extremo.

Juanfran Roca, periodista de Periódico Mediterráneo que sigue la actualidad del Villarreal, tanto el primer equipo como el filial, ha analizado en Deportes COPE Asturias el perfil del nuevo futbolista rojiblanco.

¿Por qué sale del Villarreal?

"Es una situación controvertida la de Hassan. Hace dos semanas parecía intransferible y de repente ha salido. El Real Zaragoza lo tenía prácticamente cerrado, pero el Villarreal decidió que si no salía a un Primera se quedaba. Era un jugador de la confianza de Quique Setién, jugó con él en Primera División. Es bastante curioso el desenlace del futuro de Hassan, pero allá donde vaya es un regateador nato, un jugador al que le gusta encarar al rival y driblar. Es un jugador espectacular, pero le falta gol. Se le contrató con buena vitola hace tres temporadas desde Francia, pero no ha terminado de explotar. Me extrañó que el viernes, en un amistoso del Villarreal B contra el Andorra, no estaba entre sus compañeros. Es una buena noticia para el Sporting porque le considero un futbolista espectacular".

La moraleja es que el Villarreal lo iba a vender, pero ha decidido cederlo para seguir viendo su evolución.

"Tengo entendido que Quique Setién quería al futbolista. Del mismo modo que subió a Jorge Pascual desde el Villarreal C, subió a Haissem a entrenar con el primer equipo. Por eso yo pensé que sería un jugador fundamental para el filial esta temporada. Ante el interés del Zaragoza, el director deportivo me dijo que, si tenía que salir, saldría a un Primera División".

Dices que es un jugador 'espectacular'.

"Es un regateador, encara al defensa. Juega en banda derecha, pero puede jugar también en la izquierda. Cuando le dan el balón solo piensa en encarar al rival, superar al defensa y centrar. No tiene gol, pero en el Mirandés fue el segundo o tercer máximo regateador de Segunda División. Es un jugador que cuando tiene el balón regatea una y mil veces para llegar a línea de fondo y centrar, eso es lo suyo. La afición puede tacharle de individualista, pero a los entrenadores les gusta esa capacidad que tiene para encarar y regatear".

¿Por qué no ha llegado al primer equipo?

"Es un chaval aún bastante joven. Llegar al primer equipo es complicado porque el club está metido en competición europea, pelea por la parte de arriba de LaLiga... El club busca futbolistas hechos. Es lo que pasó con Pau Torres y Samu Chukweze. Hassan debería terminar este año con el filial y el próximo año estar en el primer equipo. Su problema es que dispara bastante mal. Todo lo que hace bien regateando lo hace mal después de cara a portería. Es muy espectacular, pero su lunar es que apenas tiene gol".