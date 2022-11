Así es Bruno González: este es el central que ficha el Sporting

Bruno González es el elegido por el Sporting para reforzar la línea de centrales tras la lesión de Axel Bamba y desde Deportes COPE Asturias hemos hecho un repaso sonoro con las distintas opiniones de los periodistas que han ido siguiendo su carrera en los diferentes equipos en los que ha estado.

El central tinerfeño debutó en el equipo de su tierra, el Tenerife, donde consiguió el ascenso a Segunda División. Juanjo Ramos, de COPE Tenerife: “Se fue cedido en el Teruel y ahí se ganó volver al año siguiente. Cervera le dio continuidad y formó una pareja granítica con Carlos Ruiz. Acabo contrato y se fue al Betis”.

En el Betis dio un paso importante en su carrera. Ascendió a Primera División, aunque Isaac Escalera, desde COPE Sevilla, reconoce que no dejó un gran recuerdo en el Villamarín: “Pasó sin pena ni gloria. Conoce el oficio, en el Betis cumplió en algunos partidos y en otros dejó mucho que desear. No sé si por su madurez o experiencia ahora sí pueda aportarle al Sporting”.

Tampoco en el Getafe tuvo un papel demasiado relevante, opacado por otros jugadores en su misma posición. Lo cuenta Gemma Santos: “Tres temporadas. En las dos primeras jugó bastante y fue en la última cuando dejó de contar. En invierno se le dio salida. Salió un central y el Getafe le busca salida igual”.

El siguiente paso de su carrera fue Valladolid. Según Diego Rivera, de COPE Valladolid, tampoco fue capaz de dejar su sello en Pucela: “Bruno no dejó demasiado buen recuerdo. Solo fue una temporada y se vio empañada con el descenso. De manera individual sí jugó bastante pero no dejó buen rendimiento. No dejó sensaciones nada buenas. Potente en el juego aéreo pero la velocidad de Primera le pasó por encima”.

El último paso de su carrera, hasta su llegada al Sporting, lo da en Leganés. Santi Duque asegura que maneja bueos informes del vestuario de Butarque sobre el central: “A pesar de ser un perfil gris para los medios, en el vestuario hay un recuerdo fantástico. Como uno de esos veteranos que ayudan. Profesional y serio. Participó bastante en la primera vuelta. La lesión le privó de seguir en la zaga. Hay buen recuerdo”.