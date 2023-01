Álvaro Cervera: "Simeone es un referente; la gente le pone en duda pero yo pongo en duda lo que le rodea"

Parte médico.

"Tenemos lesionados que no van a participar seguro: Javi Mier, Borja Sánchez y Miguelón. Luego hay jugadores que van convocados, pero que los médicos nos aconsejan que no participen hasta el Andorra. Trabajarán con el grupo hasta el partido de mañana, pero que si no es imprescindible no les utilizaremos".

Preparación del partido después del parón de Navidad.

"Hemos parado lo normal. Se está pensando más en las familias, en viajar. Lo hemos puesto fácil para que puedan viajar. Esperamos poder estar en buenas condiciones para competir mañana".

Ambiente que rodea al partido.

"Lo de mañana es un partido ilusionante y bonito. Ya vemos lo que se ha movido alrededor de él y nos satisface porque para eso estamos. Sabemos que es un equipo de Primera, pero haremos lo que hacemos siempre, aún sabiendo que es un equipo de Primera que te puede romper los esquemas".

¿Qué opciones tiene el Oviedo de pasar?

"Las estadísiticas en casa son buenas, pero hay otra variable: son un equipo de Champions, tienen ocho o nueve internacionales... pero es muy complicado. Si las cosas se te tuercen desde el principio contra un equipo de estos es muy difícil darle la vuelta".

Opinión de Simeone.

"Simeone es un referente para mí. Es un entrenador que ha hecho competir durante mucho tiempo al Atlético ante los grandes. La gente le pone en duda pero yo no le pongo en duda. Pongo en duda más lo que le rodea".

Qué partido espera.

"Depende del primer gol, de quién lo marque. Si tenemos la suerte de marcar pronto bien. Si ellos marcan, con espacios tienen jugadores rápidos que te hacen daño. Les vamos a buscar los problemas donde se puedan equivocar".

Rotaciones por jugar ante el Barcelona.

"Hemos pensado el equipo que puede sacar contra el Barsa y contra nosotros, pero hacedme caso que el que pueden sacar mañana es complicadito. Saque lo que saque, tienen mucho nivel. Tiene castañas que nosotros juguemos el sábado en Andorra y ellos el domingo. Está mal".

Rotaciones y estado de la plantilla.

"Me gustaría, pero el consejo médico es que algunos jugadores pueden tener algunos minutos. Otros que, si los tienen el sábado, es mejor. Jugar con 20 es mejor que con 15 o 16. No voy a forzar nada que no sea imprescindible. Si vamos 1-0 en el minuto 92 tendré que tirar de alguno de estos. Espero que no tenga que ser así y que vayamos 3-0".

Cambios propios de la Copa.

"LaLiga es LaLiga y esto es la Copa. No puedo traicionar cosas que venga haciendo en esta competición. Si puedo rotar y tener el vestuario saneado, mejor".

Ambiente similar al del derbi.

"No sé la gente que vendrá del Atleti, que quizá no tenga tanto tirón como Madrid o Barcelona, pero ojalá tengamos a tanta gente con nosotros como tuvimos en el derbi contra el Sporting, a pesar de que no hiciéramos un buen partido".