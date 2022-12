Álvaro Cervera: "Ganar a equipos como el Eibar quiere decir que ya estás preparado para pelear"

Álvaro Cervera, técnico del Real Oviedo, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de la visita a Ipurúa ante el Eibar, en el partido correspondiente a la jornada 20 en LaLiga SmartBank.

Convocatoria.

"Pomares se una a las bajas. No está lesionado, pero es mejor reservar".

Cómo están Sangalli, Koba y Aceves.

"Un poquito mejor. Estuvieron para unos minutos el último partido ante Las Palmas y ahora están para un poco más".

Qué cambió ante Las Palmas.

"Se robó más arriba. Estuvimos más en campo contrario y más cerca de la portería contraria, hay que dar menos pases para llegar. También propicia que el equipo contrario hace la salida de balón desde su campo. Realmente fue eso".

Pocas veces jugaste con dos delanteros hasta tu llegada a Oviedo.

"Nunca he jugado con dos delanteros de la forma que juego aquí. Los he utilizado pero, en vez de dos, utilizo uno y uno. El que me escuche pensará que soy tonto (risas). No es lo mismo 4-4-2 que 4-4-1-1. Sabía desde que llegué que tenía tres delanteros muy similares y por eso juego aquí".

¿Ves a algún centrocampista jugando detrás de un delantero?

"Hugo Rama podría jugar ahí porque tiene trabajo defensivo, pero le costaría más el ofensivo. Borja Sánchez al revés, en ataque bien pero en defensa le costaría más".

Rival: Eibar.

"Por mi forma de ver el fútbol, creo que el Eibar es de los equipos que van a estar arriba. Me gustan, igual que el Alavés. Le dan importancia a las dos áreas. Hay equipos que le dan importancia solo al ataque, a la posesión etc. Si tú eres capaz de ser superior y ganarles, seremos un equipo capacitado para pelear. Me gusta utilizar estos equipos como referencia cuando juegas ante ellos".

¿Rotaciones antes del derbi?

"No he pensado en rotaciones. Alguien muy cercano a mí me dijo que hay que ganar el siguiente partido, en el siguiente ya pensaremos. Hay que rotar si hay riesgo de lesión".

Borja Bastón apercibido antes del derbi.

"Te contaré una anécdota. Estuvimos en Tenerife y Luismi tenía cuatro tarjetas. Me lo crucé en el baño del hotel y le dije 'cuidado con las cuatro tarjetas, Luis', y se la sacaron. Luego salió Mangel e hizo el partido de su vida. ¿Piensas que Borja no sabe que luego viene el derbi? Claro que lo sabe. Solo espero que, si se la sacan, sea por evitar un gol y no por protestar. Me quedo ahí, no digo más (risas)".

¿Cómo has visto a Mángel después de su partido ante Las Palmas?

"Contento. Los chavales cuando suben se les ve contentos. El entorno, su familia, sus amigos estarán contentos con él. Ha dado un paso grande. A la semana de mi llegada dije que era parte del primer equipo".

Leo Sequeira.

"Queremos que se sienta uno más, pero cuando hay una tarea de más intensidad le quitamos. Lo más importante es que es un buen chaval".