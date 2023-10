Alemao: "La lesión me paró y ahora estoy buscando mi sitio de nuevo"

Sin apenas tiempo para saborear el triunfo frente a la AD Alcorcón en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, el Real Oviedo ha regresado al trabajo en El Requexón preparando ya el partido de Copa del Rey frente al CE Manresa este miércoles (20:00 horas) en el Nou Congost.

Rueda de prensa de Alemao

Antes de la sesión, el protagonista ante los medios de comunicación fue Alemao. El delantero brasileño está dejando atrás su lesión y va sumando minutos de forma progresiva para volver a su mejor nivel. Ante el Alcorcón disputó 20 minutos y mostró buenas sensaciones. Ahora afronta la Copa como una nueva oportunidad para seguir evolucionando.

Valoración del partido: “El equipo estuvo bien durante todo el partido y merecimos el resultado. Creamos ocasiones y tuvimos la posesión. El resultado fue justo. Contento con eso y contento con jugar un poco más”. RESUMEN - OVIEDO (INDICATIVO AL PRINCIPIO)

¿Cómo estás físicamente? “Cada vez mejor. Ayer jugué un poco más y la preparación física voy mejorando”.

¿Cómo te sentó la lesión? “Jugué varios partidos, fui titular y me sentí muy bien. Estaba y estoy muy adaptado a España. La lesión me paró, pero ahora tengo que buscar mi espacio de nuevo.

¿Esperabas que la lesión fuese tan grave? “Sentía dolor y contra el Burgos jugué con dolor. Y no pasó nada. Pero luego en el entrenamiento lo volví a notar y ya fue más fuerte. Con las pruebas se vio que era grado II. Pensé que no era tanto al principio pero luego ya vi que me quedaba más tiempo para volver”.





Alemao en sala de prensa en El Requexón.COPE





¿Hay mucha diferencia entre el fútbol de Brasil y la Segunda? “La Segunda División es muy peleada. Mucha fuerza, también mucha calidad. Todo el tiempo te están chocando, tienes que estar fuerte”.

¿Crees que se adapta bien a tus características? “Me ayuda bastante por mi posición en la cancha. Como delantero, pelear con centrales. Estoy acostumbrado”.

¿Con qué mentalidad afronta el equipo la Copa? “En Brasil también tenemos Copa. Vamos a Manresa a ganar y vamos con esta mentalidad tanto en Liga como en Copa. Tenemos que ganar y vamos a trabajar para eso”.

¿Estás para ser titular? “Sí, estoy entrenando desde hace tiempo y empezando a jugar. Empezar desde el inicio es diferente a entrar pero creo que puedo intentarlo. Y si no, intentar jugar el máximo”.