Luis de la Fuente, el seleccionador nacional Sub 21, hace un repaso en Deportes COPE Asturias a lo más prometedor del fútbol asturiano. El regreso de Manu García al combinado nacional abre la conversación. “Es una alegría volver a reencontrarnos”, enfatiza De la Fuente.

“Manu, como otros jugadores que han venido ahora, está muy bien en su equipo, con un crecimiento importante. Eso es bueno para el futbolista, para su club y también para la selección”, destaca. El técnico valora los contactos que ha mantenido con el mediapunta del Sporting en los últimos meses, cuando Manu no entró en las convocatorias. “Realizamos un seguimiento exhaustivo a todos los jugadores susceptibles de ser seleccionados. Hay un conocimiento muy cercano de estos futbolistas. Intentamos no molestar, no interferir, tienen que estar centrados en sus equipos, pero siempre enviamos algún mensaje para fortalecerles en el trabajo que están haciendo”, desvela.

“Manu García hizo una gran campaña el curso anterior y ahora ha empezado fuerte. Está muy bien. Evoluciona en su madurez futbolística. Manu, al igual que otros jugadores, ha ganado experiencia y aquí buscamos la excelencia. Es lo que exigimos. Un rendimiento que no ralle el límite de sus posibilidades puede dejarte fuera de un Campeonato de Europa”, añade.

Pedro Díaz y otros nombres

Luis de la Fuente halaga también al centrocampista del Sporting Pedro Díaz. “Está haciendo una campaña sensacional. Pedro ya estuvo conmigo en la Sub 18, le conozco muy bien, tengo una opinión muy buena de él. Su rendimiento está siendo muy bueno. Siempre ha estado en las prelistas, pero por diferentes motivos, porque también ha otros muy buenos futbolistas, aún no ha entrado. Me alegro mucho (de su rendimiento), le tengo un gran aprecio personal y futbolístico. Si sigue así, seguro que algún día le va a llegar la oportunidad, que no sería otra cosa que hacer justicia con el rendimiento que ofrecen los jugadores en sus equipos”, sostiene.

De la Fuente también nombra a “Guillermo Rosas y Pablo García”. Y sobre Gragera, responde: “También estuvo conmigo ya. Cuando el Sporting llegó a la final de la opa de Camepones. estuvo en una conocatoria de la Sub 19 conmigo. Le he seguido mucho en el filial y ahora en el primer equipo, tiene que seguir progresando”.

El seleccionador de España Sub 21 se detiene en David Gallego. “Me alegro de que el Sporting tenga un entrenador con esa valentía para apostar por la cantera, con una apuesta clara. Los jugadores jóvenes necesitan confianza y continuidad, porque potencial tienen. Yo siempre digo que los mejores futbolistas están en España, pero hay que tener la valentía de ponerlos por delante de otros con mayor experiencia”.

Por último, Luis de la Fuente también valora a Javi Mier, el canterano oviedista. “Le conozco muy bien. Tanto él como su hermano han estado aquí en diferentes etapas y categorías. Está compitiendo a un gran nivel y le falta igual tener esa continuidad, pero con su trabajo, su dedicación y sus ganas de mejorar día a día lo alcanzará. (Javi) está también dentro de nuestro seguimiento”, asegura.