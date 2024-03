Violencia de género en Corvera: 138 mujeres pidieron ayuda el año pasado

Hay cifras que resultan muy preocupantes y llegan desde el Centro Asesor de la Mujer de Corvera que atendió el año pasado a 138 mujeres afectadas por violencia de género.

María del Mar García, edil de igualdad los analizaba con nosotros en COPE.

Entre otros puntos señalaba que se han encontrado con mujeres de todas las edades, desde adolescentes a mayores de 70 años. También de todos los perfiles sociales y culturales.









Desde el CAM se les facilitan consultas jurídicas y psicológicas. Las profesionales que lo atienden ayudan y facilitan la detección de posibles casos de violencia cuando la mujer no es capaz aún de articular su situación, bien porque no la percibe como tal o por miedo a admitirla. La empatía y la confianza con la que se desarrollan ambas consultas –tanto la psicológica como la jurídica- están permitiendo que estas mujeres en esa situación identifiquen que son realmente víctimas de violencia de género. El itinerario de ayuda y de apoyo que se les da a continuación es fundamental para favorecer su recuperación. También se brinda ayuda a sus hijos, un total de 14 menores. Se pretende paliar que esas relaciones familiares violentas a las que se ven sujetos no estén asociadas en su futuro a patrones violentos de comportamiento.

Durante el año 2023, además, se registraron un total de 543 consultas de asesoramiento psicológico en las que se abordaron las repercusiones psicológicas asociadas a la violencia de género, incluyendo ansiedad, depresión, baja autoestima y trastornos del sueño. En las evaluaciones llevadas a cabo, “se identificaron patrones de comportamiento coercitivo y abusivo por parte de los agresores, evidenciando un impacto adverso en la salud mental y emocional de las víctimas. Las intervenciones han estado enfocadas en la identificación de recursos personales y sociales, estrategias de afrontamiento y la promoción de la autonomía y la toma de decisiones informadas”.

Además de la atención individualizada, el CAM desarrolló en 2023 diferentes talleres grupales, que desempeñan un papel fundamental en la creación de redes de apoyo comunitario en situaciones de violencia de género.