Maratón de donantes en Castrillón hasta el sábado

El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge, hasta el sábado la XV edición del Maratón de Donantes de Sangre.

Asturias es una región donde siempre hace falta sangre. Lo contaba en COPE Mino Martínez, responsable de la Asociación de Donantes de este concejo, quien explicaba que: “Hace poco me encontré con un conocido que me contó que se había retrasado la operación de su madre, que no era urgente, por falta de sangre. Yo le pregunté si era donante y me dijo que no, si algún familiar era donante y me dijo que no. Le conteste que entonces ya sabía por qué no había sangre. Pero este hombre preguntó ¿y los donantes qué hacen? Vamos, que no se había enterado de nada”.

Mino insiste en que Asturias tiene habitualmente las reservas tan al límite que, en ocasiones, hay que retrasar intervenciones que no sean de urgencia.

Calcula Mino que del total de población en el Principado las donaciones las sostienen alrededor de 26000 personas, una cifra muy baja.

Tirando de su habitual retranca asegura que: “De la sangre, como del cerdo, se aprovecha todo”. Cita, por ejemplo, las plaquetas que se obtienen de cada bolsa y recuerda que un niño con leucemia necesita alrededor de 200 donaciones.

El sábado no faltarán a su cita con el maratón los miembros de la Asociación de Policías Motoristas Asturianos, Asturum. Dando ejemplo.