Hosteleros y comerciantes de Avilés ante los robos en establecimientos: "Es un sinvivir"

Nuevamente hay preocupación en Avilés por los robos que están sufriendo locales de hostelería y establecimientos de la ciudad. En los últimos meses de 2023 había habido varios actos de este tipo, pero con la llegada del nuevo año parecían haberse contenido. En las últimas semanas ya van una decena de establecimientos que han sufrido robos. En la zona de El Carbayedo, concretamente en la nueva calle peatonal cercana al parque, en apenas una semana han sido tres bares los que han sido objeto de robos. También, esta semana un establecimiento de tatuajes de la calle Cabruñana que ha pedido incluso ayuda para recuperar lo perdido por redes sociales. Durante el fin de semana fue el turno de un bar en la Avenida de Alemania. Hace 15 días, otro restaurante en La Luz que ya había sido objeto de robos sufrió un nuevo asalto.

Y todo esto está elevando notablemente de nuevo la preocupación entre los hosteleros y comerciantes. Sandra regenta el Mesón Astur, junto a la parada de autobús de El Carbayedo. Fue uno de los locales que sufrió un robo: "Llevaba aquí siete años y no me habían entrado nunca. Y lo último que me imaginaba era que me fueran a entrar. Y si vieras la habilidad que tienen... Es un sinvivir, un despropósito todo. Puse otro sensor de alarma. Se lo llevan todo en nada. Tardaron un minuto y 20 segundos en llevarme el cajón y todo. En menos de dos semanas nos han entrado en tres locales de la zona". Y es que esos tres establecimientos son casi colindantes. Están en una distancia de apenas 50 metros.

En el caso del Mesón Astur le dejaron incluso un vaso roto con restos de sangre, ya que presumiblemente el ladrón se cortó al volcar el recipiente donde se encontraban las propinas de los camareros. Las sospechas de los hosteleros de la zona apuntan a que se trata de la misma persona al menos la que actuó en los locales de El Carbayedo. Por lo que han podido ver por las cámaras de seguridad, llevaba la misma ropa en diferentes asaltos.