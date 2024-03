La historia de Sara Montoya: de Avilés a la Gran Vía rompiendo barreras

Sara Montoya comenzó a boxear porque le gustó al ver veladas de su hermano pequeño. Fue creciendo y le fue picando el gusanillo hasta que decidió participar en veladas. Llegó incluso a participar en campeonatos nacionales. Una lesión y la irrupción del covid frenaron la inercia ascendente y ahora está dando clases en el gimnasio avilesino en el que siempre entrenó. Nunca imaginó lo que ahora le está viniendo. Es la protagonista de la película 'Golpe a golpe', en la que se cuenta su historia rompiendo barreras y que este miércoles se estrena en los Cines Capitol, en Madrid.

Todo surgió cuando el directo Emilio Ruiz Barrachina se puso en contacto con ella después de enterarse de su historia. Poco hizo falta para convencer a Sara Montoya: "Vi bien darle voz al mundo de la mujer en el deporte y al mundo de la mujer gitana. Me gustó la idea, la hicimos y está dando buen resultado".

Derribar barreras

Precisamente, ese aspecto de dar visibilidad es lo que más le hace ilusionarse y participar en el proyecto: "Las mujeres si tenemos que hacer algo tenemos que hacer el doble y las mujeres gitanas el triple. Quiero dar mucha visibilidad a la mujer y a mi etnia. Hay una vista del mundo gitano que no es y quiero dar a ver lo que sí somos".

Son muchas barreras las que ha ido encontrando y las que ha ido derribando. Barreras a las que muchas veces se enfrentan las mujeres: "No muy grandes, pero poco a poco vas haciendo una montaña. Por eso quiero darle visibilidad. Tenemos que pasar situaciones que no tenemos porqué".

Llega el gran día

Este miércoles llega el gran día, el estreno de la película: "Para nada me esperaba estar en Madrid estrenando. Me esperaba que la historia pudiera calar en Asturias, pero no llegar a Madrid. Estoy nerviosa no, lo siguiente (risas). Pero también con muchas ganas e ilusión".