La Bonoloto y la Primitiva dejan más de 3 millones de euros en Avilés

La suerte ha dejado en Avilés más de 3 millones de euros con dos boletos premiados en los sorteos de la Bonoloto y la Primitiva de este jueves. Javier Fueyo nos contaba en COPE que lleva poco más de un año y medio al frente del despacho del Quirinal y es la primera vez que da un premio tan importante: “Recibí una llamada de la delegación de Oviedo a las 12:30 horas informándome de que el premio había caído aquí y, la verdad, no sabía cómo reaccionar. Me costó dormir, aunque al final me venció el cansancio”.









Está convencido de que el premio se ha quedado en el barrio porque “el perfil de jugador es el alguien que pasa por aquí todos los días, no alguien que viene de fuera y por casualidad hace una apuesta”.

Lo que no espera es que el agraciado se dé a conocer porque “si yo me pongo en el lugar del agraciado probablemente tampoco lo diría.

Revisa tu boleto. La combinación ganadora fue: 7, 12, 18, 32, 46 y 47. Complementario el 11 y reintegro el 9.

También la Primitiva hizo parada en la Villa del Adelantado. En este caso en la administración ubicada en El Atrio.Un acertante de primera categoría se llevó 407.332 euros gracias a la combinación: 1, 7, 10, 18, 41 y 43. Complementario el 13 y reintegro el 2. También sacó el número del Joker: 753774