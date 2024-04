Marianico el Corto, Premio Valores COPE Aragón: “Lo bonito es un homenaje en vida”

A Miguel Ángel Tirado lo conoce todo el mundo pero no ha perdido su condición un hombre sencillo y humilde. Su personaje de Marianico el Corto le hizo popular en toda España, por la que paseó el nombre de Aragón con orgullo, envuelto en su fajín rojo y su boina.

Una trayectoria que COPE Aragón quiere reconocer con el Premio Especial Valores, que le será entregado este jueves, 25 de abril, en la gala que se celebrará en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

Horas antes de recibir este galardón, ha charlado en COPE Zaragoza sobre sus inicios y su trayectoria. Y lo ha hecho con el mismo sentido del humor con el que nos conquistó allá por los años 90.

“Este premio me hace muy feliz porque siempre he defendido mucho a mi tierra”, ha señalado. Miguel Ángel Tirado asegura que el acento maño le sale solo, que no hay que forzarlo, y que ser aragonés “es un privilegio”. “A cualquier parte de España que vayas, siempre hay alguien que ha hecho el servicio militar en Zaragoza”, ha bromeado.

De los chistes en la radio a la televisión nacional

Iba para profesor hasta que la mili se cruzó en su camino. Se casó con su novia antes de irse y, a la vuelta, con un bebé que alimentar, comenzó a trabajar como comercial de electrodomésticos y, después, como vigilante de seguridad.

En esas noches de soledad escuchaba la radio. “Era el día de mi cumpleaños, me aburría y llamé para pedirle al locutor que contara chistes, pero me dijo que a, fuerza de ponerlos, la gente se los sabía y ya no hacían gracia”, ha explicado. Fue entonces cuando le propusieron que contara los chistes él. Así empezó, sin saberlo, lo que iba a ser una exitosa carrera.

El boom le llegó en los años 90, con su participación en el programa televisivo 'No te rías que es peor'. Nos hizo reír cada día durante 5 años en un programa que veían 4 millones de espectadores. “Antes de eso, te conocía la gente que te había visto en directo en un espectáculo, pero a partir de entonces te conocían en toda España, hicimos actuaciones a punta pala”, ha recordado.

Hace 4 años tuvo incluso su propia serie de televisión: “El último show”. Una parodia de sí mismo que tras la tele autonómica dio el salto a HBO. “Fue una de las épocas más felices de mi vida, era un palizón de grabación pero me cuidaban muchísimo, estaba hecha con mucho cariño”, asegura.

Allí descubrimos que Miguel Ángel Tirado es, además de cómico, un gran actor. Preguntado por si le gustaría protagonizar una película, saca su lado más gamberro y nos contesta: “Me han llamado para la segunda parte de 'Nueve semanas y media', pero como soy pequeñico y poca cosa, se llamará 'Cinco minutos y hala'”.

Actuaciones en Benidorm

Tirado cree que “nadie cuenta un chiste con maldad” y se muestra extrañado por los límites actuales del humor. “Se trata de que la gente s elo pase bien, sin ofender ni hacer daño”, destaca. En cualquier caso, él se cura en salud: “Antes de empezar siempre pido disculpas por lo que voy a decir, porque tengo una falta de 'escultura' muy grande, que mis padres me sacaron de la escuela para trabajar en el campo”, nos dice al más puro estilo Marianico.

Ahora, con sus 74 años, sigue paseando su personaje por las salas de fiestas de Benidorm. “”Estoy muy a gusto, tengo muy buenos compañeros artistas, vienen los abuelicos a verme y me siendo uno más”, asegura.

Para Miguel Ángel Tirado, el Premio Especial Valores de COPE Aragón supone algo especial. “Todos los homenajes una vez que te has muerto sirven para que la familia sufra un poco más recordándote; lo bonito es esto, en vida”, concluye.