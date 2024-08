¿Qué zonas de baño están prohibidas en Aragón? Consejos para bañarse y lugares donde poder hacerlo

Con el calor que hace estos días seguro que apetece darse un chapuzón. Si tienes pensado hacerlo en un río, una poza o en un embalse de los muchos que hay en Aragón, es importante que tengas cuidado, porque estos lugares no son como la playa o la piscina, donde hay socorristas y banderas que te indican el estado del agua.

Según la Ley de Aguas está permitido el baño en aguas de dominio público sin necesidad de autorización, aunque hay que tener en cuenta que algunas pueden ser ligeramente peligrosas y otras en las que está expresamente prohibido bañarse. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) advierte que no está permitido el baño cerca del desagüe de las presas, canales y balsas, porque si sueltan agua puede ser peligroso; en algunos espacios protegidos; junto a ciertas captaciones de abastecimiento; debajo de centrales hidroeléctricas, porque se producen cambios bruscos de caudal; y, por último, puede prohibirse el baño cuando la calidad microbiológica del agua no sea adecuada.

Entonces, ¿en qué lugares sí podemos tomar un baño? En las zonas oficiales declaradas por la comunidad autónoma de Aragón. Se trata de zonas habilitadas de embalses, ríos o pozas que están controladas y monitorizadas y que, en algunos casos, cuentan con infraestructuras y servicios. Entre estas zonas oficiales se encuentran el pantano de Mequinenza en la provincia de Zaragoza, el embalse de Lanuza en Huesca, o el río Bergantes en Teruel. Además, existen otros muchos lugares donde bañarte en toda la comunidad.

También hay zonas no oficiales en las que no está prohibido el baño, pero conviene preguntar antes a gente de la zona o conocer el lugar en el que se pretende tirarse al agua para evitar accidentes. Elena Pérez es técnica del área de Dominio Público Hidráulico de la CHE y da algunos consejos para el baño, incluso en zonas seguras: "Se desaconseja totalmente saltar al agua desde un árbol, una presa o una roca, porque no conocemos la profundidad del agua y no sabemos con qué nos vamos a encontrar debajo y también se recomienda evitar el baño en los días de viento".

Recomendaciones para navegantes

Además de tomar precauciones como bañistas, también hay que tener cuidado si llevamos idea de coger una embarcación por aguas aragonesas. Se puede navegar por la gran mayoría de los ríos y embalses de la comunidad, aunque conviene tener en cuenta una serie de restricciones: "En el caso de los ríos, la navegación solo está permitida a remo, mientras que en los embalses se permite a remo, a vela y a motor, aunque no se permite el uso de motos acuáticas ni la práctica de esquí acuático si no es en zonas balizadas y previamente autorizadas por el organismo de cuencas", explicaba Elena Pérez.

Para una navegación segura se recomienda utilizar el chaleco salvavidas siempre que se esté sobre una embarcación, evitar los días de viento, no acercarse nunca a presas ni a sus desagües en el caso de embarcaciones motoras y contratar siempre una poliza de seguros de responsabilidad civil.