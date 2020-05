Valverde, el pueblo que pertenece a cuatro comunidades autónomas

Ir al supermercado, salir a pasear, visitar a un familiar... Son aspectos de la vida cotidiana que durante el estado de alarma nos están despertando muchas dudas. Ahora, imagínate esta situación si vivieras justo en la frontera entre dos comunidades autónomas entre las que no puede haber desplazamientos. Eso es lo que les pasa a algunos municipios que se encuentran a medio camino entre Aragón y las comunidades vecinas.

Puente de Montañana, entre Huesca y Lérida

Puente de Montañana es una localidad ubicada en la Ribagorza. Está al límite entre Aragón y Cataluña. De hecho, una de sus calles está justo en la frontera entre ambas comunidades.

"Tenemos la peculiaridad de que hay una calle que queda dividida. Un lado es de Aragón y otro de Cataluña. Hay incluso, algunas casas que pertenecen a Cataluña en su totalidad. Eso nos hace ser un pueblo fronterizo, lo que tiene algunos inconvenientes. Ahora, por ejemplo, cada zona está bajo un sistema sanitario diferente", nos cuenta en COPE el alcalde Puente de Montañana, Jose Périz.

Localidad de Puente de Montañana / TURISMO DE ARAGÓNMANUEL FRANCOS GARCIA

En este municipio no han tenido grandes problemas para poder realizar desplazamientos, aunque intentan realizarlos siempre dentro de su provincia correspondiente: "Somos mayores. Lo máximo que hacemos son desplazamientos para comprar dentro denuestra provincia correspondiente. Los de la parte aragonesa vamos a Graus o Barbastro y los de la parte catalana van a Lérida".

Desde Puente de Montañana esperan que las fronteras entre provincias se abran cuanto antes y es que el pueblo vive de todos aquellos que están de paso.

Arens de Lledó, entre Teruel y Tarragona

Arens de Lledó se encuentra en la frontera entre Teruel y Cataluña. Es un municipio de 200 habitantes que, afortunadamente, dispone de tiendas y servicios suficientes para estar pasando esta cuarentena.

Arens de Lledó se sitúa en la frontera entre Teruel y Tarragona / WIKIPEDIA

"Somos autosuficientes porque tenemos tienda de alimentación y la gente practicamente ha podido quedarse en el pueblo a la hora de comprar. Al estar en frontera, sí hay muchos vecinos que tienen sus tierras o cultivos en el lado catalán. Nada más cruzar el rio desde Arens, ya estamos en Cataluña. Nos hemos visto limitados porque no podemos desplazarnos más que para motivos muy justificados", nos cuenta en COPE Francisco Jose Cortés, el alcalde de Arens de Lledó.

Valverde, el municipio que pertenece a 4 regiones

Nos vamos a la otra punta de Aragón. Allí, entre La Rioja y la comunidad aragonesa se encuentra Valverde, pero no solo eso, este municipio es aún más especial porque también tiene parte que corresponde a Castilla León y otra parte que pertenece a Navarra. Un solo municipio dividido entre cuatro comunidades autónomas. Los más perjudicados aquí serían los aragoneses. Su parte de Valverde apenas tiene servicios.

"Los de La Rioja podemos ir hasta Logroño sin cambiar de provincia. Sin embargo, la parte correspondiente a Aragón está en un rincón practicamente aislado. Por ejemplo, para ir a comprar a Tarazona que está dentro de su provincia, necesitarían pasar por una carretera que pertenece a Castilla y León, algo que tampoco está permitido", asegura Fermín Ramos, el alcade de Valverde, en COPE.

Un pueblo entre 4 comunidades autónomas / VERPUEBLOS.COM

Ante ello, los vecinos del casco urbano de Valverde, dividido entre La Rioja y Aragón, apuestan por ser todos uno durante la pandemia: "Los vecinos de Aragón andan 80 o 90 metros y hacen la compra en los supermercados de la zona de La Rioja. Pasan pocos vecinos, 5 o 6, que hacen la compra tanto para ellos como para los vecinos mayores de la parte de Aragón".

Pozuel de Ariza, entre Zaragoza y Soria

Por último, entre la frontera entre Castilla León y Aragón encontramos el municipio de Pozuel de Ariza. Son 20 personas censadas en este municipio cuyos servicios sanitarios están más allá de la frontera con Castilla.

La ermita de Pozuel de Ariza, justo en la frontera entre Zaragoza y Soria / POZUEL.COM

"Los servicios médicos los tenemos concertados con Castilla y León. Siempre nos tenemos que desplazar en vehículo particular porque no hay transporte público. Para comprar, sin embargo, debemos ir a Ariza que está en la comunidad autónoma de Aragón. No hemos tenido problemas porque no nos dejen desplazarnos", asegura en COPE la alcaldesa de Pozuel de Ariza, Encarnación Bermudez.

Libres de coronavirus

En el caso de Pozuel de Ariza, Valverde y Puente de Montañana sus vecinos se han mantenido a salvo de coronavirus. El COVID19 no ha logrado entrar en estos pequeños municipios. Mientras, en Arens de Lledó tan solo se ha registrado un caso. En todas estas localidades se han respetado desde el primer minuto las medidas de confinamiento de forma estricta.

"En Valverde no hay ni un contagio. Además, no hay ni llamadas de síntomas. Hemos estado todos metidos en casa, respetando las normas porque esto no es cuestión de broma. A la gente mayor es a la que más hemos protegido. Salen a la puerta de su casa o dan una pequeña vuelta, pero siemrpe en un tiempo prudencial en el que no se relacionan con nadie", nos cuenta su alcalde, Fermín Ramos.

