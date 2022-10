Una pasarela para Griébal

Griébal es un pequeño pueblo ubicado muy cerca de Aínsa en el Sobrarbe aragonés. Se trata de un pueblo en realidad abandonado que la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió al movimiento Scout de Aragón hace más de 30 años. Unas propiedades que en su día fueron expropiadas para construir el pantano de Mediado y que quedó abandonado. Allí los scouts desarrollan su proyecto educativo. Realizan actividades y entre otras cosas van poco a poco reconstruyendo ellos mismo las casas que había en el pueblo. María Puente, presidenta de la Asociación ASDE SCOUT de Aragón nos cuenta que hasta allí llegan personas procedentes de todo el mundo y que en ese enclave tan especial pueden poner en marcha todo lo que significa ser scout. “Tiene una esencia muy especial, casas que se han caído pero que estamos intentando levantar poco a poco, construimos muros, hacen zanjas para pasara una tubería de agua...etc y de esta forma los niños 'aprenden haciendo' que es uno de los propósitos de este movimiento”, nos cuenta María

Pero tienen un problema. El acceso al pueblo se realiza atravesando un río. No hay puente, tienen que descalzarse para cruzarlo. En verano, cuando el caudal no es muy grande y la temperatura soportable pueden hacerlo pero si baja mucha agua o con temperaturas muy bajas, incluso cuando el río se hiela, no pueden acceder al pueblo. Por eso piden una pasarela. “ Estamos trabajando para que las administraciones nos ayuden, porque el pasarela costaría unos 100,000 euros” cuenta María y nos explica que ellos mueven a un motón de gente “ El impacto en la zona del Sobrarbe es muy grande ya que realizamos actividades, excursiones, malaventuras, comidas y siempre cuidando todo el entorno”

El movimiento Scout es un proyecto educativo que trabaja con niños de 6 a 21 años. El método scout comprende muchos aspectos muy interesantes en la educación. Contacto con la naturaleza, aprender haciendo, que sean maestros de los niño pequeños... al final lo que busca es el desarrollo íntegro de las personas. En Aragón hay unos 2.500 chicos y chicas hasta los 21 años dentro de esta 'tribu' que forja amistades duraderas y fuertes. María Puente lo tiene claro: “ queremos educar en una serie de destrezas que son necesarias para su desarrollo. Combina la educación informal con la convivencia con en el entorno”. Tienes más información en scoutsdearagon.org





