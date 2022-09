La UCA y la FABZ piden rescindir el contrato de bus con Avanza

La Federación de Barrios (FABZ) y la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) piden al Ayuntamiento que rescinda el contrato del autobús urbano con AVANZA. Tras más de 570 días de huelga, aseguran que la compañía "no está cumpliendo con sus obligaciones", tal y como asegura el presidente de la UCA, José Ángel Oliván, que le pide al Consistorio "que tome cartas en el asunto".

Desde estas organizaciones consideran que el Ayuntamiento está actuando con "pasividad" ante la "nefasta gestión de Avanza, que es incapaz de resolver un conflicto laboral enquistado". Oliván recuerda que la ley de contratos del sector público permite rescindir el contrato o imponer penalizaciones cuando se incumple el servicio, aunque sea parcialmente.

El presidente de UCA hace una comparación muy gráfica: "Si en una comunidad de vecinos tuviéramos una empresa que nos presta el mantenimiento o que lleva los asecensores y llevara año y medio sin prestar el servicio porque sus trabajadores están de huelga, todos estaríamos de acuerdo en buscar otra empresa", señala. Recuerda, además, que no estamos hablando de "un conflicto laboral normal", sino de "año y medio de problemas que no tienen visos de resolverse".

Además, asegura que la huelga no es una causa de fuerza mayor, tal y como ha dictaminado, por ejemplo, la Justicia Europea en el caso de las compañías aéreas. "La ciudadanía no tiene por que resignarse a convivir con este problema, es evidente que esta empresa es incapaz de gestionar el conflicto, que es inédito en una comunidad con un clima laboral de acuerdos como la nuestra", advierte.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Con motivo de la semana europea de la movilidad, FABZ y UCA reclaman también más descuentos en los abonos de transporte, más allá de los que ha puesto en marcha el Gobierno central. Pero, sobre todo, una "apuesta clara por el transporte público, que debería estar en el centro del debate político", afirma Oliván.

Lamenta que Zaragoza se esté "quedando atrás" en esta materia "por pura pasividad", frente a otras ciudades que apuestan por el tranvía, el metro y los servicios de cercanías. Oliván no entiende la "oposición absurda" a la línea 2 del tranvía y reclama más servicios a los centros de trabajo y los polígonos, para evitar "que la única alternativa para muchas personas sea el uso del vehículo particular".

Reclaman, además, que las ordenanzas municipales se adapten a las nuevas formas de movilidad, como bicicletas, drones e incluso robots de reparto, que recienmente se presentaron en Zaragoza. Pero sobre todo, los patinetes, ya que "somos una de las ciudades con más incidentes en este tipo de vehículos".

