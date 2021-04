Tarazona ante su confinamiento perimetral: "Todos nos hemos relajado un poquito"

Tarazona vive sus primeras jornadas de confinamiento perimetral. La localidad regresa al nivel 3 de alerta agravada. En las últimas horas, ha vuelto a confirmar 8 casos en el municipio y 14 en toda su zona sanitaria. En la última semana, solo la localidad de Tarazona ha acumulado 47 nuevos contagios.





Ello ha llevado no solo al cierre perimetral, sino también a que todo negocio no esencial deba cerrar a las 8 de la tarde, limitando las agrupaciones por mesa en hostelería a 4 personas con un aforo en el interior del 30% y en las terrazas del 50%. Miguel, del bar Ángel de Tarazona, no es nada optimista ante esta nueva situación. Cree que las aglomeraciones turísticas de las últimas semanas pueden estar detrás del aumento de los contagios.



"No se trabaja practicamente nada. Esto nos va a repercutir muchísimo. Ibamos bien pero desde que desconfinaron la ciudad de Zaragoza, con todo el atractivo turístico que tiene el Moncayo, la llegada de visitantes se fue masificando", afirma Miguel en COPE.



No solo la hostelería, también se van a ver afectados el resto de los negocios que viven no solo de la población de Tarazona sino de la que llega desde los otros 15 pueblos de la comarca. Por ello, se pedía que el confinamiento fuese comarcal y no municipal. Algo que no se ha tenido en cuenta al menos de momento, por el departamento de Sanidad.



"Se van a ver afectados todos los negocios: alimentación, hostelería, moda... Todos los municipios de la comarca siempre vienen a Tarazona. Ahora, para cosas tan habituales como ir a la peluquería o comprarse una camisa no puede venir al municipio", nos cuenta Ana Tarazona, gerente de la Asociación de Comercio y Servicios.



Ejemplo de ello es Rogelio, propietario de Calzados Gracia. "Vemos este cierre perimetral con mucha preocupación. Ya estaba todo muy limitado y esto es la gota que colma el vaso en cuanto a la bajada de clientes. Está claro que si estamos así es porque algo hemos hecho mal. Nos hemos relajado todos un poquito, todos", asegura Rogelio en COPE.



La ciudad de Tarazona tiene una incidencia acumulada a 14 días de 710 casos por 100.000 habitantes. También superan la media de incidencia de la comunidad las localidades de Calatayud, Cuarte, Ejea y la ciudad de Zaragoza. En el caso de la capital hoy vuelve a duplicar su número de contagios pasando de 109 a 224 en las últimas 24 horas.





