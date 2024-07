Alhama de Aragón está seca. No en el sentido literal, pero sí en parte. Están así desde el pasado sábado. Y es que la tormenta eléctrica del pasado viernes ha dañado el arrancador y la bomba de extracción de agua del depósito que suministra a la población. Quedarte sin agua es un problema siempre. Pero es que Alhama, que tiene algo más de 900 habitantes, duplica su población en verano.

Los técnicos de Aquara, la empresa que se encarga de gestionar esta instalación, están trabajando en la avería. Mientras tanto, los Bomberos de Calatayud están suministrando agua al depósito y se han instalado depósitos puedan cubrir sus necesidades básicas. Nos lo ha contado en COPE su alcaldesa, Pilar Marco.

"Con las medidas provisionales que estamos haciendo tanto con el servicio de Bomberos directamente al depósito, como con los depósitos que tenemos ubicados en la localidad, de momento se puede dar el servicio mínimo para higiene, para beber agua de boca del depósito y para el resto de servicios prioritarios", ha explicado.

Ni riego, ni piscinas

Unos servicios básicos entre los que no entran, evidentemente, regar o llenar piscinas. Y eso que este municipio se caracteriza, precisamente, por su actividad termal. Pero es que tampoco se puede usar la lavadora o el lavavajillas. Nos lo ha contado también Pilar, una de las vecinas afectadas. Esta es la situación que tiene en estos momentos.

"En nuestro caso estamos ahora mismo en casa cuatro adultos, dos bebés y una niña. No podemos ducharnos apenas con el agua que nos suministran los bomberos porque son muy pocas horas al día las que hay agua. Aparte, en nuestra casa, no sé si pasará en otras, la presión no es suficiente", ha detallado.

Dice que el suministro no está llegando a las casas y que los depósitos están vacíos desde por la mañana. Eso sí, Pilar añade que "es una situación bastante dificultosa porque tenemos dos bebés a los que hay que atender más y dependemos mucho de la fuente de agua de 'El Chorrillo'", añade.

Una solución

La alcaldesa insiste en que el suministro básico está garantizado y cree que el servicio podría volver a restablecerse en un par de días. "Los técnicos van a proceder a sacar la bomba, que está a ciento y pico metros de profundidad, para reponerla por otra tan pronto como sea posible", ha explicado la alcaldesa de la localidad. Una solución que esperan tener a mediados de esta semana.