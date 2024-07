18 fallecidos en accidentes laborales en lo que va de año en Aragón, cinco más que en julio de 2023

La siniestralidad laboral se cobró otra vida el pasado martes. Un trabajador de 51 años falleció al caer desde el tejado de una nave en Teruel. Trabajaba en una empresa de construcción y estaba reparando la cubierta de un concesionario cuando esta se hundió bajo sus pies. Pero no llevaba un arnés, ni siquiera otro tipo de medida de seguridad. Con este siniestro, son ya 18 los trabajadores que han muerto en Aragón por un accidente laboral en lo que va de año, una cifra que lleva un desarrollo parecido a la de 2023, aunque realmente apunta a ser peor.

A finales de julio del año pasado habían fallecido 13 personas en siniestros laborales. Ahora, misma fecha que hace un año, son 18. 2023 se cerró con un total de 34 fallecidos en su puesto de trabajo. Fueron muchos, aunque siempre lo son, concretamente un 35% más que en 2022. Y este año va camino de aumentar. Y es que, en Aragón, muere una persona en accidente laboral cada 10 días.

Precisamente, para denunciar que son ya 18 los trabajadores fallecidos en lo que va de año, UGT y CCOO de Aragón se han concentrado esta mañana frente al Monumento a la Constitución, en Zaragoza. No han pasado ni diez días desde la última concentración de los sindicatos, que lo han vuelto a hacer con la pancarta “Ni una muerte más por accidentes de trabajo”. Así se refería el secretario de política sindical de UGT Aragón, José de las Morenas, al último accidente laboral en Teruel: "Esto ya no es un accidente de trabajo, esto es un delito penal, y en este caso la situación es extremadamente grave porque el trabajador tan solo llevaba 14 días en su puesto y se precipitó desde una altura de 10 metros sin tener ningún medio de protección".

Desde UGT Aragón señalan directamente al responsable empresarial por tener la obligación de establecer medidas de protección y de seguridad para con este trabajador. Unas medidas que los sindicatos quieren incrementar, como ha explicado Manuel Pina, secretario general de CCOO: "Hemos pedido al Gobierno de Aragón que incremente el control y también solicitaremos una campaña para controlar los elementos de protección tanto en tejados como en altura". Manuel Pina también ha expresado su indignación por la situación de los trabajadores en Aragón: "Me parece penosoque en 2024 tengamos que ponernos a hacer esto y que no se tenga claro que uno no puede subirse a esas alturas sin ningún elemento de protección".

En Aragón hay 977 empresas que están consideradas como de alta tasa de siniestralidad. En estas empresas se producen la mayoría de accidentes laborales en nuestra comunidad, el 42% en 2023. Sin embargo, UGT y CCOO denuncian que la Administración nunca ha hecho público el listado con el nombre de dichas empresas, lo que dificulta el seguimiento de las más de 78.000 personas que trabajan en estas compañías.