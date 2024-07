¿Es seguro hacer un safari en África?

Después del terrible suceso que hemos conocido en el que un vecino de Ejea de los Caballeros ha fallecido en un safari en Sudáfrica, inevitablemente hay que hacerse una pregunta. ¿Es seguro elegir esta forma de viajar? ¿Son peligrosos según qué destinos del continente africano?

Para arrojar un poco de luz en este asunto, hemos hablado con Jorge Moncada, el responsable de Viajes Área, una agencia con muchos años a sus espaldas en este tipo de destinos.

Y lo cierto es que Moncada ha sido rotundamente claro: "Un safari es completamente seguro y tiene unas medidas que están adecuadas a los turistas que viajan y decidan hacer un safari y es completamente seguro. Esta situación es una tragedia, pero no es lo habitual. Son seguro y por ellos viajan miles de personas al año".

Eso sí, también ha matizado que "puedes hacer safaris con tu coche particular, aunque no es lo habitual" y que "lo normal es que vayas con una empresa especializada y acompañado por una serie de rangers que están siempre contigo, incluso armados. Van con coches especializados".

Y es aquí donde conviene poner especial atención, como también nos ha explicado el responsable de Viajes Área: "Sí se pueden hacer safaris con tu vehículo particular, pero siempre siguiendo una serie de normas de seguridad. Aparte, en los parques están continuamente señalizadas estas normas: no bajarte del coche, no alimentar a los animales...".

¿Cómo es un safari?

Es una fórmula de viajar que muchas personas eligen. "Normalmente dura de una semana a doce días", ha explicado Moncada, que ha añadido que "tú vas recorriendo los distintos parques nacionales y vas viendo los animales". Además, "también te alojas en los propios parques. Suele ser en 'lodges', que son hoteles o cabañas, normalmente de lujo, o puedes hacerlo también en una especie de tiendas de campaña que se montan en el parque".

En este sentido, ha vuelto a insistir que "todo es absolutamente seguro y siempre estás acompañado por los rangers, que incluso por la noche están despiertos y armados por si se acercase algún animal, para que no suceda ninguna tragedia".

¿Cuál es el mejor momento para hacerlos?

El calendario, como ha detallado Jorge Moncada, es también importante a la hora de hacer este tipo de viaje: "Por ejemplo, si vas a Kenya o Tanzania, no es lo mismo ir en un mes que en otro. Los animales hacen migraciones y a la hora de hacerlo siguen las agujas del reloj. Entonces igual en octubre no es buena época para ir a Kenya, pero sí lo es para ir a Tanzania".

Y el perfil de quienes lo hacen también está bastante definido: "Generalmente, un safari se suele hacer en un viaje de novios. Pero también es un viaje que suelen hacer muchas familias. Vas con niños, con la seguridad, pero puedes disfrutar de ver todos los animales, de zonas de playa, de alguna isla... Puedes combinarlo".