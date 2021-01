¿Puede dar positivo en coronavirus una persona que ha recibido la primera dósis de la vacuna?

Si un paciente ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19... ¿Puede dar positivo en un test? Sí, es posible. De hecho, es lo que ha ocurrido con algunos usuarios en el brote de la Residencia de San Hermenegildo, en Teruel. ¿Cómo es posible? Pues este martes le hemos buscando una explicación de la mano del Vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop.

"Es posible que se hayan contagiado después de la vacunación. Inmediatamente después, sí. Hemos de tener en cuenta que con la primera dosis no se consigue una efectividad muy buena. Solo una eficacia del 50% y para esto tiene que haber transcurrido, al menos, una semana después de la primera dosis. De ahí que sea muy importante la administración de la segunda a los 21 días", detallaba en COPE Zaragoza.

Puede surgir otra cuestión. ¿Y si entre la primera y la segunda dosis el paciente se contagia? ¿Se altera en algo el proceso?: "En principio la vacunación de personas que han padecido la enfermedad correspondería al último grupo en la lista de prioridades. Sin embargo, en las residencias se ha adoptado el plan general. En este caso, siendo una cosa tan inmediata, habría que esperar a que haya pasado la enfermedad todas las personas vacunadas hace unos meses".

Moraga-Llop ha recordado que "si uno vacuna del sarampión cuando esa persona está en periodo de incubación del sarampión, pues no pasa nada. No hay que hacer ninguna prueba previa antes de la vacunación... El vacunar a un infectado -si se conoce que está enfermo, no hay que vacunarlo- pero en este caso, no importa".

Síguenos en Twitter y Facebook