Pleno de despedidas entre invitaciones a cañas y “adiós con el corazón”

Este jueves, 30 de marzo, se ha puesto punto y final a la X Legislatura en Aragón. Las Cortes de Aragón han celebrado su último Pleno antes de la disolución del Parlamento con motivo de la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Con un tono amable, poco habitual en el hemiciclo, ha habido abrazos y sonrisas con claro sabor a despedida.

El presidente de las Cortes, Javier Sada (PSOE), ha sido el primero en decir adiós asegurando que da “un paso a un lado tras 20 años intensos de diputado, portavoz y, en los últimos años, presidente”. Asegura que ha sido “un privilegio conocer a tanta gente y ejercer este trabajo” y ha aprovechado para dar las gracias “por su apoyo y amistad” al presidente, Javier Lambán y al grupo parlamentario socialista.

Pero también ha tenido palabras amables para todos los grupos parlamentarios y sus portavoces que siempre le han “tratado con respeto” como presidente. Un puesto que ha intentado “ejercer con dignidad”. “Voto con un grupo, no soy independiente, pero creo en el papel institucional del presidente de las Cortes, espero haberlo ejercido y, si no, les pido disculpas”.

“No me gustan mucho las despedidas pero, a partir de ahora, si pasan por Ateca, les invitaré a una caña, incluso con pincho si no son muchos; y espero que cuando yo venga por aquí hagan lo mismo” ha bromeado. Sada asegura que va a cobrar la pensión pero que en sus dos profesiones, la medicina y la política, “uno no se retira nunca”. “Pienso seguir ejerciéndolas siempre”, ha asegurado.

En su despedida ha recordado con cariño al fallecido Vicepresidente Segundo de las Cortes, Antonio Torres (PP), quien “en un momento que presidía el Pleno 10 minutos, cuando nos enzarzamos nos paró en seco y nos dijo que le dejáramos disfrutar esos 10 minutos de presidencia”. De la misma forma, ha pedido a sus señorías que le dejaran disfrutar de éste su último Pleno.

EL “ADIÓS CON EL CORAZÓN” DE ALIAGA

También ha dicho adiós, tras 16 años en la política, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, del PAR, con alusiones a la complicada situación que vive su partido, tras la moción de censura que le sacó de la presidencia y las múltiples escisiones y corrientes críticas.

“Me podría despedir cantando aquella famosa jota de 'Despedirme no quisiera' pero por estas cosas de la convulsión del aragonesismo, hay que encajar los golpes”, ha admitido. Aliaga ha pedido perdón si alguna vez alguien se ha sentido ofendido por su “vehemencia” y ha recordado como le “temblaban las piernas” la primera vez que pisó el Parlamento. “En aquella comisión un ilustre diputado, Pedro Lobera, de CHA, me deshizo todos los argumentos por mi inexperiencia” ha rememorado.

Ahora, asegura que se va “feliz de haber trabajado en el Gobierno lejos de los demonios”. “Tienen todos mi teléfono, se lo seguiré cogiendo a todos allá donde esté, ayudándoles a hacer esta comunicad más prospera, más feliz y más descarbonizada”, ha concluido.

Síguenos en Twitter y Facebook