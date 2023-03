Paleontología en femenino: una labor oculta desde el S.XIX

¿Qué papel han jugado las mujeres a lo largo de la historia de la paleontologia? ¿Cuáles han sido sus descubrimientos e investigaciones? En visperas de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una exposición en el Paraninfo de Zaragoza realiza un recorrido por la labor e historia de las mujeres en el mundo de la paleontologia.

“Iluminando la Ciencia: paleontólogas e ilustradoras” nos acerca al papel que diversas mujeres han tenido a lo largo de la historia en el mundo de la paleontología y la geología. Aunque durante mucho tiempo han permanecido ocultos, han sido muchos los hallazgos y avances en los que han participado mujeres a lo largo de llamada “Edad de Oro” de la paleontología durante el S.XIX. Su papel fue fundamental en el descubrimiento de especimenes y fósiles. Sin sus estudios no se entenderia la paleontología como hacemos a día de hoy.

"Vemos como muchas mujeres participaron en la recolección de fósiles, análisis de piezas, en su ilustración... Participaron activamente en los inicios de esta ciencia y se recurría a ellas para obtener los fósiles y datos necesarios para los estudios", nos cuenta Ana Isabel Guzmán, una de las comisarias de esta exposición.

El papel de la mujer en el mundo de la paleontología ha sido importante pero muchas veces ha quedado en la sombra. Y es que en el S.XIX era otra la función reservada a las mujeres. Por eso, muchos de sus trabajos quedaban ocultos tras el nombre de sus compañeros varones. Ellas participaban activamente en descubrimientos y estudios, pero sus nombres no aparecen de forma oficial: "No era lo que se esperaba de una mujer. No se les preparaba para ser profesionales sino que tenían una educación que se llamaba educación de adorno. No podían asistir a algunas clases de universidades ni a foros científicos. Su trabajo quedó oculto bajo el nombresde grandes científicos de la historia".

Afortundamente, muchas mujeres se sobrepusieron al papel que se les tenía reservado de esposas y madres. Comenzaron a participar en estudios cientificos, paleontológicos, geológicos e incluso, a ilustrar estos estudios. Actualmente, y gracias a las investigaciones de género, todo ello ha empezado a salir a la luz.

Una de las ilustraciones que podemos ver en la muestra "Iluminando la Ciencia: paleontólogas e ilustradoras" / ANNA ABAD

"Se ha empezado a conocer por estudios y descubrimientos de fuentes alternativas como diarios o cartas. Así hemos averiguado cosas que no aparecían en los registros oficiales. Había una sociedad científica alternativa a la oficial con gran actividad", nos dice Angelica Torices, comisaria de la exposicion.

LAS PRINCIPALES FIGURAS FEMENINAS DE LA PALEONTOLOGÍA

De esta forma, las cartas que estas mujeres intercambiaban con otros paleontólogos de la época han servido como testimonio y prueba del trabajo que ellas realizaban. Así, la exposicion “Iluminando la Ciencia: paleontólogas e ilustradoras” nos acerca el trabajo de cinco mujeres pioneras. Entre ellas, Mary Anning: "Fue una persona muy humilde y procedía de una familia con dificultades económicas y sociales. Tuvo que aprender un oficio y así, empezó a recolectar fósiles y a venderlos en la tienda que tenía su padre. Su estatus social y económico le obligó a profesionalizarse y descubrió especimenes hasta ese momento no conocidos".

También fue muy destacado el trabajo de Elizabeth Philpot: "Su colección está hoy en la Universidad de Oxford. Entre uno de sus hallazgos está la extracción de la tinta de un pariente cercano a las sepias y calamares. Con esa tinta fósil consigue realizar dibujos maraviollosos".

Carta de la paleontóloga Elizabeth Philpot / ANNA ABAD

O el de Charlotte Murchinson, aunque en este caso, quedó en la sombra de su marido: "Gracias a ella las mujeres pudieron acceder a algunas conferencias. Incitó a su marido a estudiar geología y él publicó un gran libro que ella no pudo firmar. Gracias a sus diarios hemos averiguado que tuvo un papel crucial en la información que se refleja en este libro".

Las hermanas Woodward también tuvieron un gran papel como ilustradoras científicas: "Comenzaron realizando ilustraciones científicas para las investigaciones de su padre, pero acabaron siendo ilustradoras muy notables. Una de ellas en el lado de la ilustración de libros de ficción y otra de ellas, en ilustraciones más científicas".

Dibujo de Gertrude Mary Woodward / ANNA ABAD

Así, estas mujeres constituyen actualmente un referente y modelo para las jóvenes que quieran dedicarse al mundo de la paleontología: "Llevamos décadas con referentes masculinos. Es hora de equilibrar la balanza y tener referentes femeninos que animen a las nuevas generaciones a dedicarse a lo que ellas quiran. Así conocen referentes que les hacen ver que pueden ser lo que ellas quieran ser. Hay ejemplos desde hace más tiempo del que pensamos".

Ilustración de Alice Woodward / ANNA ABAD

Todo el trabajo de las mujeres paleontologas se refleja en la muestra “Iluminando la Ciencia: paleontólogas e ilustradoras” que podemos ver en el Paraninfo de Zaragoza a través de ilustraciones, libros, documentos, cartal o muestras fósiles hasta el proximo 8 de marzo.

