Olona en COPE: "Ojalá me equivoque, pero los daños más cuantiosos de la sequía se producirán"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha pasado por los micrófonos de COPE Aragón para hablar de la situación crítica que está dejando la sequía en nuestro territorio. Así, ha desgranado una serie de posibles ayudas y se ha postulado del lado de los profesionales de la agricultural.

En primer lugar, ha hecho una radiografía de la situación: "La preocupación es general entre regantes, no regantes, ganaderos... Califiqué, y me ratifico en esta calificación, de potencialmente catastrófica por trasladar la idea de que quizá los daños más cuantiosos todavía no se han producido -ojalá me equivoque- pero todo apunta a que van a producirse".

Así, y bajo estas premisas, Olona ha propuesto una serie de posibles soluciones: "Lo que propuse al día siguiente de la mesa de la sequía, con las cooperativas, es que primero como medida más inmediata ha de ser garantizar el cobro de la PAC. En España son 5.000 millones de euros y en Aragón 470 millones. Lo que no me plante es la posibilidad de que no se pague. Pero también hay que tener en cuenta que si no introducimos determinados ajustes y determinadas excepciones habría serias dificultades para que se cobre de manera íntegra".

FINANCIACIÓN Y AYUDAS

En el capítulo de ayudas, Olona también ha hablado en los micrófonos de COPE Aragón sobre los escenarios que barajan desde la consejería: "Soy partidario de ir pensando en posibles medidas de financiación. Créditos, no blandos, sino créditos que no tengan costes financieros para el interesado. Estoy hablando de cubrir intereses, gastos de garantía y demás".

Y otra de las medidas que Olona pone encima de la mesa es la de "eximir, junto con la PAC, determinados pagos ya no solo de la Seguridad Social o de Hacienda, sino también del propio ámbito de agrario como obligaciones de los regantes en determinados aspectos, por ejemplo...". En esa línea el BOE de este martes, 25 de abril, ha publicado la rebaja del 25% en el IRPF para agricultores y ganaderos.

LA IMPORTANCIA DE LA PAC

El consejero Olona no fue el único protagonista que pasó por los micrófonos de COPE este martes, 25 de abril. También contamos con la presencia de José María Salamero, director general de Producción Agraria. Él ha ahondado un poco más en la materia de la PAC.

Audio José María Salamero durante una charla.DGA





Salamero ha reafirmado las cifras que contaba Olona: "En Aragón son 470 millones de fondos directos de ayudas de la PAC y es un importe, del cual, todo el sector depende de una forma muy directa. Es una parte muy importante de su renta y por lo tanto es fundamental e imprescinsible para que el sector pueda estar en una situación en la que pueda producir alimentos".

Audio Jesús Nogués impartiendo una conferencia.DGA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Como contrapunto, Jesús Nogués, el director general de Desarrollo Rural, también pasó por nuestros micrófonos para explicar en qué consiste el programa de su área: "Lo que es las ayudas de la PAC al sector agrario se dividen en dos pilares. El primero que serían las ayudas a la renta, que es la parte que todos conocen; y el segundo hace referencia a una serie de fondos europeos que se cofinancian con fondos del Gobierno de Aragón y con Fondos del Estado que sirven para subvencionar o para apoyar actividades inversoras de los agricultores en sus explotaciones". Para, con esto, poder mejorarlas y, así, hacerlas más competitivas.

Síguenos en Twitter y Facebook