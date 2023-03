La nueva Ley del Juego de Aragón tratará de proteger a los más vulnerables

Aragón ya tiene nueva Ley del Juego. A partir de ahora, no se podrán abrir nuevos locales o ampliar los que ya existen a menos de 500 metros de un centro educativo. El punto más polémico es la prohibición de usar la tarjeta de crédito para sacar dinero en efectivo desde los datáfonos.

Ya figuraba como sanción grave pero generaba problemas en su aplicación. La nueva ley prohíbe conceder préstamos o créditos para jugar, incluido el uso de la tarjeta para intercambiar por efectivo en los locales de juego. Era una enmienda de IU que rechazan PP y CS.

Por lo demás, apoyo amplio a una ley que nace tras 3 años de trabajo y que sustituye a una norma del año 2000. Quedan fuera de la ley los juegos estatales, la ONCE y las apuestas on line. Las máquinas en los bares no podrán emitir reclamos sonoros o visuales. Y se establecen programas de prevención de ludopatía.

No se pueden abrir locales a menos de 500 metros de lugares frecuentados por menores. Se incorporan más elementos de control, restricciones e inspecciones, así como ayudas y tratamientos para quienes sufren trastornos de juego. Solo en el último año, el registro de personas autoprotegidas ha pasado de 4.300 a 7.000. El 75% tienen entre 18 y 25 años.

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SALONES DE JUEGO

La Asociación de Salones de Juego de Aragón considera que no era necesaria una nueva ley. Insisten en que hace años que en sus locales no entra ningún menor ni ningún auto prohibido. Su secretario, Víctor Palacios, ha sido muy crítico en COPE sobre todo, con la prohibición del uso de los datáfonos. Asegura, además, que no hacía falta ampliar la distancia con los centros educativos.

Síguenos también en Twitter y Facebook.