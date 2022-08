La lucha de un pequeño comercio que abre en plena crisis

Iván Aranda cogió las riendas de un pequeño negocio en diciembre del año pasado. Era una pescadería, (La Pezera) en la que llevaba trabajando cuatro años. La oportunidad llegó y decidió ponerse al frente del negocio. Ahora se llama 'Pescadería Sin Espinas'. “Es una pescadería en la que ya curraba y me conocía a la gente, cómo se trabaja y de que forma se elaboraba el pescado, las calidades del pescado... Es más difícil comenzar de cero” nos explica Iván, que aún sí reconoce que es muy difícil mantener un negocio en plena crisis y que le está costando un esfuerzo.

Pero para mantenerse a flote, Iván busca diferenciarse y ofrecer calidad, no sólo en el género si no también en la forma de trabajarlo. “Gente que sepa elaborar el pescado en su casas hay muy poca” nos cuenta. Sobre todo se trata de gente mayor, que sí saben limpiarlo y cocinarlo de mil maneras pero Iván asegura que incluso esos que saben hacerlo aprecian el modo de trabajar que tienen en 'Pescadería sin espinas'. Al final van a la pescadería y lo piden así porque “les das el pecado limpio, fileteado y ven la comodidad y facilidad de llegar a casa y no tener que echar a la basura un desperdicio que luego huele mucho en la basura” nos dice. Y luego están los más jóvenes que aprecian de forma especial no tener que enfrentarse a un pescado en sus casas. Se llevan la bandeja con todo limpio y es llegar a casa y cocinar. Todo facilidades.

En 'Pescadería Sin Espinas' podrás encontrar de todo, eso sí, siempre pescado fresco que proviene de todos los sitios de la Península Ibérica. Del norte, del sur, del mar Mediterraneo... Y también traen de otros sitios de Europa, especialmente el bacalao y el salmón directo de Dinamarca y Noruega. Además ofrecen todo tipo de mariscos sobre todo el fin de semana donde podrás encontrar cigalas, nécoras, carabineros. zamburiñas, langostinos cocidos... etc. Eso sí, los martes, miércoles y jueves solo hay marisco “por si te quieres hacer un arroz”: almejas, mejillón, gamba.

MI COMERCIO EN LA RED

Iván se apuntó al proyecto de “Mi comercio en la red” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza para ayudar el pequeño comercio en su digitalización. Ofrecen formación para que puedan tener más presencia en las redes sociales, ampliar su visibilidad y conseguir así, aumentar su clientela. “Lo hice hace poco y tengo que meterme más a fondo” confiesa Iván que le parece que es “una solución muy buena porque las redes sociales son el futuro, y los jóvenes hoy en día están con el móvil diariamente”. Este pescadero sabe que supone una facilidad para que te conozca más gente y puedan ver diariamente a través de fotos y vídeos el género que ofrece. Además pueden pedir sin necesidad de acudir físicamente a la pescadería gracias a WhatsApp Business. “A la gente le gusta ver lo que tienes pero cuando ya te conocen y saben como trabajas se fían de ti y les es mucho más cómodo hacer su pedido a través del móvil” nos cuenta Iván que sigue luchando día a día por mantener su negocio. Es el ejemplo perfecto de cómo con trabajo y empeño se pueden conseguir las cosas. Es el sueño hecho realidad.





