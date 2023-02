Los satélites Starlink se divisan desde Zaragoza

No son ningún cuerpo celeste ni mucho menos una aparición extraterrestre . Nada tienen que ver con los famosos globos espía de los que tanto se habla en los últimos días. Se trata de los satélites Starlink de Elon Musk. Pueden divisarse desde diferentes puntos de todo el mundo en función de su órbita y de la situación atmosférica. Durante estos días están siendo especialmente visibles desde Zaragoza. Así, este pasado lunes por la tarde pudieron divisarse desde el municipio de Bujaraloz.

El CEO de Twitter y fundador de otras importantes empresas como Paypal o Tesla, Elon Musk, ha lanzado esta constelación de satélites con el objetivo de llevar Internet hasta los lugares más remotos del planeta. La intención de Musk es llegar a tener hasta 12.000 de estos satélites en órbita para que, mediante el pago de una mensualidad, los usuarios puedan tener Internet de alta velocidad desde cualquier lugar del mundo en el que no haya instaladas redes fijas.

El sistema es especialmente útil para quiénes viven en pequeños pueblos donde no llega la cobertura. Gracias a los satélites Starlink, se puede instalar en cualquier casa o negocio de los lugares más recónditos del mundo un kit que recibe la señal de estos satélites en mayor o menos intensidad según la tarifa que se pague. Es un sistema por tanto, pensado para dar internet a un lugar determinado y no para contratarlo con el servicio de telefonía móvil. Eso sí, este sistema de conexión a día de hoy no resulta nada económicio. El kit cuesta más de 600 euros y la tarifa mensual ronda los 100.

Estos satélites pueden verse como un conjunto de luces que cruzan el cielo durante algunos segundos. Su intensidad es ahora menor que hace un tiempo, por lo que para poder divisarlos es aconsejable estar en un lugar alejado de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. No siempre pueden verse desde cualquier ciudad, así que si quieres consultar desde dónde verlos y qué momento es mejor para divisarlos con claridad, puedes consultar la web: findstarlink.com

