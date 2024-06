Las nuevas 'Bizis' públicas eléctricas llegan a Zaragoza: descubre cómo son y qué ventajas tienen

Zaragoza tendrá un nuevo servicio de Bizi pública en enero. Arrancará con 100 estaciones y mil bicicletas. Pero está previsto que a finales de 2025, cuando esté totalmente desplegado, cuente con 2.500 bicis y 276 estaciones, en todos los barrios de la ciudad. Funcionarán 24 horas.

Este miércoles se ha presentado el nuevo modelo, aunque el color no es el definitivo. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, lo ha probado. Ha dicho que el sistema de conducción "es una gozada". "Es un sistema ergonómico y cómodo, que puede alcanzar los 25 km/h, una velocidad razonable", ha explicado.

Entre las grandes ventajas de este nuevo modelo es que combina la pocibilidad de usarla como una bici convencional o hacerlo como una asistida, es decir, con ayuda eléctrica. "Esto va a permitir ampliar el espectro de quienes utilizan la bicilcleta a perfiles mucho más amplios de población.

Ahora mismo hay 12.000 abonados pero Chueca cree que se pueden superar los 60.000. "Mi apuesta es que con la ampliación de estaciones y bicicletas y la posibilidad de bibci asistida los abonos se puedan mutiplicar por 5, y creo que me quedo corta", ha señalado.

Los abonados actuales tendrán preferencia para reservar su plaza en el nuevo sistema y se devolverá la diferencia del abono no gastado. Durante la transición, a final de año habrá unas semanas en las que no habrá servicio. Lo que no sabemos todavía es cuánto va a costar el abono. El precio se fijará en las tasas del año que viene y habrá tarifas reducidas el primer año, hasta que se implante totalmente el servicio.

El servicio se ha adjudicado a la UTE Serveo Servicios y PSBC Urban Solucions por 10 años, con un presupuesto de casi 46 millones de euros, que incluye las bicicletas, sus baterías, las estaciones, gestión, mantenimiento y suministros. Cuenta, eso sí, con 6,5 millones de euros de fondos europeos.